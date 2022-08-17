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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayete kurban gitmişti! Davada ikinci gün

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Ece Erken’in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayete kurban gitmişti! Davada ikinci gün

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında ikinci günde zanlılar savunma yapmaya devam ediyor. Geçen gün başlayan mahkemede 9 tutuklu zanlı savunmasını yapmıştı, duruşmanın 2. gününde diğer zanlıların savunmaları alındıktan sonra şikayetçi tarafın ifadelerinin alınmaya başmalası bekleniyor.

Ünlü sunucu Ece Erken'in kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 10'u tutuklu 10 sanık avukatları ile katıldı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte geldi.

ECE ERKEN'İN DURUŞMA SALONUNDA ZOR ANLARI

Dünkü duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken, mahkeme salonuna girdiğinde gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Ece Erken'in ise bugünkü duruşmaya öğleden sonra katılması bekleniyor.

SAVUNMALARI ALINDI

Dünkü duruşmada 9 tutuklu sanığın savunmaları alındı.

Bugün ise diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor.

İFADELERİ ALINACAK

Sanık savunmalarının bitmesi halinde şikayetçi tarafından ifadeleri alınmaya başlanacak.

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