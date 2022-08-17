HaberlerMagazin Haberleri1986'da 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?
1986'da 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?
Giriş Tarihi:
17.08.2022
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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1986'da 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, 1986'da 87 yolcu ve 7 mürettebatıyla SSCB'nin Samara kentine inmekte olan bir yolcu uçağının kaptan pilotu yardımcısıyla kokpit camları kapalı şekilde uçağı piste indirebileceği üzerine iddiaya girmiş ve ne olmuştur?