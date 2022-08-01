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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken'i çileden çıkarttı! "Reddi mirasımı geri çekip..."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken'i çileden çıkarttı! "Reddi mirasımı geri çekip..."

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası başlayan miras kavgası büyüdü! Geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü sunucu bu kez Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile karşı karşıya geldi. Kocadereli'nin açıklamaları sonrası çileden çıkan Erken açtı ağzını yumdu gözünü. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01.08.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 11:58
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken’i çileden çıkarttı! Reddi mirasımı geri çekip...

Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edilmesi sonrası ortada bir miras kavgası olduğu ortaya çıkmıştı. Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli yanıt vermişti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken’i çileden çıkarttı! Reddi mirasımı geri çekip...

Ece Erken ile arasının kötü olduğu bilinen eski eşi Benan Kocadereli "Asıl mal kaçıran başka birisi" deyince ortalık karıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken’i çileden çıkarttı! Reddi mirasımı geri çekip...

"ABİYLE ANLAŞMALI YÜRÜYOR HER ŞEY"

Sunucu Ece Erken bu açıklama sonrası çok gerildi ve "Böyle bir cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek" diyerek öldürülen kocasının mallarına dair ilginç sözler söyledi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken’i çileden çıkarttı! Reddi mirasımı geri çekip...

Erken açıklamasında "Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Demek ki miras aslında kabul edilmiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Abiyle anlaşmalı yürüyor her şey" dedi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken’i çileden çıkarttı! Reddi mirasımı geri çekip...

NE OLMUŞTU?

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile tartışma yaşamıştı.