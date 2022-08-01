Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken'i çileden çıkarttı! "Reddi mirasımı geri çekip..."

Erken açıklamasında "Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Demek ki miras aslında kabul edilmiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Abiyle anlaşmalı yürüyor her şey" dedi.