01 Ağustos 2022, Pazartesi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli Ece Erken'i çileden çıkarttı! "Reddi mirasımı geri çekip..."
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası başlayan miras kavgası büyüdü! Geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü sunucu bu kez Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile karşı karşıya geldi. Kocadereli'nin açıklamaları sonrası çileden çıkan Erken açtı ağzını yumdu gözünü. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 01.08.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 11:58
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