Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası bugün başlıyor! İddianameden dikkat çeken ayrıntı: 10 bin dolara adam öldürüyorlar

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bakırköy'de bulunan bir dairenin satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'ün müşteri aradığı ve bu sırada müşteki Suphi Malgaz ile tanıştığına yer verilmişti. İkilinin satılacak daireye müşteri bulunması konusunda anlaştığı, müşteki Suphi Malgaz'ın sanık Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL fiyat ile daireyi alıcı bir arkadaşının olduğunu söylediği iddianamede belirtilmişti.

Sanık Öztürk'ün 1 milyon 500 bin TL istediğine ve ikilinin 1 milyon 480 bin TL'ye anlaştığına, müşteki Suphi Malgaz'ın anlaşma fiyatı 1 milyon 480 bin TL olmasına rağmen alıcı Ohannes Çatak'a 1 milyon 650 bin TL'ye daireyi sattığına, Ohannes Çatak'ın daireyi aldığına ve müşteki Suphi Malgaz'a 170 bin TL satış komisyonu verdiğine iddianamede değinilmişti.