Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edilen Ece Erken isyan etti: Kafamı koyup tam ağlatmadılar!

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinin arasında başlayan miras kavgası büyüdü. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin ailesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Atılan mesajları tek tek ifşalayan Erken, sosyal medyada hayranlarının sorularını cevaplandırdı. Kendisine yapılanlara isyan eden ünlü isim, "Onlarla mücadele etmekten kafamı koyup tam ağlatmadılar!" dedi.