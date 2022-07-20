20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edilen Ece Erken isyan etti: Kafamı koyup tam ağlatmadılar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edilen Ece Erken isyan etti: Kafamı koyup tam ağlatmadılar!

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinin arasında başlayan miras kavgası büyüdü. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin ailesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Atılan mesajları tek tek ifşalayan Erken, sosyal medyada hayranlarının sorularını cevaplandırdı. Kendisine yapılanlara isyan eden ünlü isim, "Onlarla mücadele etmekten kafamı koyup tam ağlatmadılar!" dedi.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 10:24
  • 1
  • 19
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edilen Ece Erken isyan etti: Kafamı koyup tam ağlatmadılar!

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz yıl ocak ayında saldırı sonucu hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edilen Ece Erken isyan etti: Kafamı koyup tam ağlatmadılar!

Sosyal medyayı sık kullanan Ece Erken, önceki gün kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile tartıştı.

  • 3
  • 19
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edilen Ece Erken isyan etti: Kafamı koyup tam ağlatmadılar!

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve sosyal medya üzerinden herkese açık bir şekilde atılan mesajları tek tek ifşa etti.

  • 4
  • 19
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edilen Ece Erken isyan etti: Kafamı koyup tam ağlatmadılar!

Yaşanılan bu olaylardan sonra Erken, bugün sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

  • 5
  • 19
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kardeşi tarafından tehdit edilen Ece Erken isyan etti: Kafamı koyup tam ağlatmadılar!

Takipçileriyle soru- cevap yapan Erken, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.