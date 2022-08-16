Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Peki, Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...