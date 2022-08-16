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Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Rıza Pekkutsal 87 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü oyuncuya ilişkin detayları merak edenler Rıza Pekkutsal'ın hayatını merak ediyor. Peki, Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rıza Pekkutsal'ın hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Peki, Rıza Pekkutsal öldü mü, neden öldü? Rıza Pekkutsal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü.Oynadığı ilk film Cibali Karakolu'dur. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. Korkusuz Korkak filminde Memur rolünü canlandırdı.

1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde Hacı Gaffur rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir.

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