Aslı Enver ile Önder Öztarhan aşkı aileye açılıyor: Enver’in oyununa müstakbel kayınvalidesi en ön sıradan izlemeye geldi
Geçen akşam ‘Sırça’ oyunu için sahneye çıkan Aslı Enver’i erkek arkadaşı Önder Öztarhan ile müstakbel kayınvalidesi, en ön sıradan seyretti. Sosyetik iş insanı Önder Öztarhan, aşkına da beyaz güllerle sürpriz yaptı. Öztarhan’ın hediyesi beyaz güllerle dışarıya çıkan güzel oyuncu Enver'in mutluluğu, gözlerinden okunuyordu.
'Sırça' adlı tiyatro oyunuyla oldukça beğeni toplayan güzel oyuncu Aslı Enver'in geçen akşamki gösterisinde özel konukları vardı.
Aslı Enver'i, sevgilisi Önder Öztarhan ve müstakbel kayınvalidesi en ön sıradan seyretti.
BEYAZ GÜLLERLE SEVGİLİSİNE JEST YAPTI
Oyun sonrası Enver'i kulisinde ziyaret eden sosyetik iş insanı, beyaz güllerle sevgilisine jest yaptı.
KEYİFLİ HALLERİ GÖZLERİNDEN OKUNDU
Oyun çıkışında elinde güllerle objektiflere yansıyan Aslı Enver'in keyifli halleri dikkat çekti.
Mutluluğu yüzünden okunan oyuncu, Öztarhan ve annesinin oyunu beğendiklerini söyledi.
"SARI GÜL KIRMIZI GÜL"
Enver, "En sevdiğiniz gül beyaz gül müdür?" diye soru yönelten basın mensuplarına "Sarı gül kırmızı gül" diye mırıldanarak karşılık verdi.
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