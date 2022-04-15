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Prens Harry ve eşi Megan Markle 2 sene sonra ilk defa Kraliçe 2. Elizabeth ile buluştu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Prens Harry ve eşi Megan Markle 2 sene sonra ilk defa Kraliçe 2. Elizabeth ile buluştu

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, 2020 yılında İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılmalarından bu yana ilk defa Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i ziyaret etti.

Prens Harry ile Megan Markle'ın sözcüsü, çiftin Hollanda'nın Lahey şehrindeki Invictus Games öncesinde İngiltere'ye yaptıkları ziyareti onayladı.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın Prens Charles ile de görüştükleri basına yansıdı.

DEDESİ İÇİN YAPILAN TÖRENE KATILMAMIŞTI

Çiftin Kraliçe Elizabeth'e yaptığı ziyaret, Prens Harry'nin geçen ay başkent Londra'da dedesi Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılmamasının ardından geldi.

Prens Harry ve eşi Megan Markle, Londra'ya yaptıkları ziyaretin ardından 16-22 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek Invictus Games'e katılmak üzere Lahey'e gidecek.

KRALİYET AİLESİNDEN AYRILDIKTAN SONRA İLK

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi, Ocak 2020'de Kraliyet ailesinden ayrıldıklarından bu yana İngiltere'de birlikte bulunmamıştı.

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de Kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California'ya taşınmıştı.

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