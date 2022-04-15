Prens Harry ve eşi Megan Markle 2 sene sonra ilk defa Kraliçe 2. Elizabeth ile buluştu
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, 2020 yılında İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılmalarından bu yana ilk defa Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i ziyaret etti.
Prens Harry ile Megan Markle'ın sözcüsü, çiftin Hollanda'nın Lahey şehrindeki Invictus Games öncesinde İngiltere'ye yaptıkları ziyareti onayladı.
Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın Prens Charles ile de görüştükleri basına yansıdı.
DEDESİ İÇİN YAPILAN TÖRENE KATILMAMIŞTI
Çiftin Kraliçe Elizabeth'e yaptığı ziyaret, Prens Harry'nin geçen ay başkent Londra'da dedesi Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenen anma törenine katılmamasının ardından geldi.
Prens Harry ve eşi Megan Markle, Londra'ya yaptıkları ziyaretin ardından 16-22 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek Invictus Games'e katılmak üzere Lahey'e gidecek.
KRALİYET AİLESİNDEN AYRILDIKTAN SONRA İLK
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi, Ocak 2020'de Kraliyet ailesinden ayrıldıklarından bu yana İngiltere'de birlikte bulunmamıştı.
Harry ve Meghan, Ocak 2020'de Kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California'ya taşınmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim elendi? Yeşim mi, Damla mı? İşte 15 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmaya veda eden isim
- 15 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün birincisi kim oldu?
- İstanbulkart öğrenci abonman zammı son durum: Öğrenci aylık akbili ne kadar? Zam iptal oldu mu, indirim geldi mi?
- DİKKAT! Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, gerçek mi? Trendyol'dan son dakika açıklaması
- Consus Enerji borsada ne zaman işlem görecek? CONSE halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? Hisse kodu ve fiyatı!
- Hac kurası son durum: 2022 Hac kuraları ne zaman çekilecek? 65 yaş üstü hacca gidemeyecek mi? Diyanet tek tek açıkladı
- Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?
- Nimo TV kapanıyor mu? Jahrein'in yayın yaptığı Nimo TV neden kapanıyor? SON DAKİKA HABERLER
- Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri ne zaman?
- Güneş Fırtınası nedir, ne anlama geliyor? Güneş Fırtınası Türkiye'de nerede olacak, görülecek?
- GÜNEŞ FIRTINASI SON DAKİKA: Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta başlayacak? Güneş fırtınası insanlara zarar veriyor mu? İnternet, telefon...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 14 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?