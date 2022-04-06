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Aslı Enver'den Önder Öztarhan açıklaması: Çok mutluyum

Uzun süre aşk yaşadığı Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bugüne kadar ilişkileriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan ve görüntülenmemek için sık sık evde buluşan Enver'den ilk açıklama geldi. Etiler'de görüntülenen oyuncu ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:38
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Aslı Enver’den Önder Öztarhan açıklaması: Çok mutluyum

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver'in kısa süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yeni ilişkisiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Enver, sevgilisiyle sosyal medyadan takipleşmeye başladı.

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Aslı Enver’den Önder Öztarhan açıklaması: Çok mutluyum

Sakin tavırlarıyla dikkat çeken 49 yaşındaki iş insanının, Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi. Önder Öztarhan, Emirgan'da evine girerken objektiflere yansıdı.

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Aslı Enver’den Önder Öztarhan açıklaması: Çok mutluyum

SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Bir aracın içinde arkadaşıyla görüntülenen Öztarhan, dakikalarca torpido gözünde bir şeyler aradı. Önder Öztarhan'a, Aslı Enver'le evlilik sorusu yöneltildi. İş insanı sorular karşısında sessiz kalmayı tercih edip, "İyi geceler" demekle yetindi.

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Aslı Enver’den Önder Öztarhan açıklaması: Çok mutluyum

GÖZLERDEN UZAK BULUŞMA

İstanbul'da görüntülenmemek için gözlerden uzak mekanlarda buluşan ikili ilk kez Alaçatı'da görüntülendi.

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Aslı Enver’den Önder Öztarhan açıklaması: Çok mutluyum

Gossippasta tarafından paylaşılan görüntülerde, ikilinin baş başa keyif yaptığı görüldü. Yaklaşık iki saat mekanda kalan çift, daha sonra Alaçatı sokaklarını dolaştı.