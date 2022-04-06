Aslı Enver'den Önder Öztarhan açıklaması: Çok mutluyum

Uzun süre aşk yaşadığı Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süredir hayatında kimse olmayan Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bugüne kadar ilişkileriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan ve görüntülenmemek için sık sık evde buluşan Enver'den ilk açıklama geldi. Etiler'de görüntülenen oyuncu ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.