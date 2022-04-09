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Aslı Enver ve Önder Öztarhan evlilik yolunda! Öztarhan ailesine girdi

Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilk kez İstanbul'da görüntülendi. Ortaköy'de bir mekanda yemek yiyen çift, Önder Öztarhan'ın annesiyle buluştu. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 09.04.2022 12:25
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Aslı Enver ve Önder Öztarhan evlilik yolunda! Öztarhan ailesine girdi

Oyuncu Aslı Enver, önceki akşam iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikte Ortaköy'deki bir mekanda yemek yedi. Çifte, Öztarhan'ın annesi de katıldı.

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Aslı Enver ve Önder Öztarhan evlilik yolunda! Öztarhan ailesine girdi

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Aslı Enver, "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

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Aslı Enver ve Önder Öztarhan evlilik yolunda! Öztarhan ailesine girdi

"DAHA ÖNCEDEN TANIŞTIK"

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Önder Bey'in annesi de yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız?" sorularına yanıt verdi.

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Aslı Enver ve Önder Öztarhan evlilik yolunda! Öztarhan ailesine girdi

Enver, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." diyerek evlilik sinyali verdi.

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Aslı Enver ve Önder Öztarhan evlilik yolunda! Öztarhan ailesine girdi

Aslı Enver'den hemen sonra annesiyle birlikte restorandan ayrılan iş insanı, soruları yanıtsız bırakarak, hızlıca evinin yolunu tuttu.