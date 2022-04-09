Aslı Enver ve Önder Öztarhan evlilik yolunda! Öztarhan ailesine girdi

Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilk kez İstanbul'da görüntülendi. Ortaköy'de bir mekanda yemek yiyen çift, Önder Öztarhan'ın annesiyle buluştu. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." açıklamasını yaptı.