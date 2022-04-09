09 Nisan 2022, Cumartesi
Aslı Enver ve Önder Öztarhan evlilik yolunda! Öztarhan ailesine girdi
Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilk kez İstanbul'da görüntülendi. Ortaköy'de bir mekanda yemek yiyen çift, Önder Öztarhan'ın annesiyle buluştu. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 09.04.2022 12:25
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