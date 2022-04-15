Tescilli güzel Gizem Koçak önce dövüldü sonra hapsedildi!
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1.5 yaşındaki kızı ile birlikte gittiği arkadaşının evinde tehditlere, hakarete ve şiddete maruz kaldığını belirterek karakola koştu. Savcılık, “Kızım da yumruk yedi” ifadelerini kullanan Koçak’ın şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'ın, 1,5 yaşındaki kızıyla beraber gittiği arkadaşının evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı gün yüzüne çıktı. Geçen sene 18 Mayıs tarihinde yaşanan tartışma esnasında aldığı darbelerle dayak yiyen ünlü model, arkadaşının üzere kapıyı kilitlemesiyle bir de eve hapsedildi. Öfkeli arkadaşının evinden çıkmayı başaran model, kızının da dövüldüğünü belirterek karakola koştu. Savcılık soruşturma başlattı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak, 1,5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşın evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı. Koçak geçtiğimiz yıl 18 Mayıs günü arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti. 1,5 yaşındaki kızını da yanına alan ünlü model, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol almaya başladı.
TEHDİT, DARP, HAKARET BAŞLADI
Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti. Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla darp edilen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi.
KÜÇÜK KIZI DA DARP EDİLDİ
Kapıyı kilitleyerek Gizem'in evden çıkmasına engel olan Ayşegül K.'nin yumrukları yine iddiaya göre Gizem'in küçük kızına da isabet etti.
"ERKEK ARKADAŞIM GELDİĞİNDE KURTULABİLDİM ASIL DARP EDİLEN BENİM"
Ayşegül K.'nin arkadaşı Ömer'in eve gelmesiyle daireden ayrılan ünlü model karakola giderek şikayetçi oldu. Arkadaşıyla yaşadığı olaylı gecede darp edilerek hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan olayların odağındaki arkadaş, Gizem'le tartıştıklarını kabul ederek "Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı, çok sinirliydi, beni dövmeye çalıştı, erkek arkadaşım geldiğinde kurtulabildim. Asıl darp edilen benim." Diyerek suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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