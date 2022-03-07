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Aslı Enver Önder Öztarhan aşkından ilk fotoğraf geldi! Böyle görüntülendiler

Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bugüne kadar ilişkileriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan ve görüntülenmemek için sık sık evde buluşan ikiliden ilk fotoğraf geldi. Taze aşıklar Alaçatı'da bir mekanda baş başa görüntülendi. İşte Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ın ilk fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 07.03.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 11:59
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Aslı Enver Önder Öztarhan aşkından ilk fotoğraf geldi! Böyle görüntülendiler

Murat Boz ile uzun yıllar aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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Aslı Enver Önder Öztarhan aşkından ilk fotoğraf geldi! Böyle görüntülendiler

İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Enver, ilişkisi sır gibi saklıyor.

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Aslı Enver Önder Öztarhan aşkından ilk fotoğraf geldi! Böyle görüntülendiler

İLİŞKİ BELGELENDİ

İlişkileri hakkında en ufak bir açıklama yapmayan ve her fırsatta soruları yanıtsız bırakan ikili, birlikte görüntülenmemek için de sık sık evde buluşuyor.

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Aslı Enver Önder Öztarhan aşkından ilk fotoğraf geldi! Böyle görüntülendiler

Ancak ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda baş başa görüntülendi.

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Aslı Enver Önder Öztarhan aşkından ilk fotoğraf geldi! Böyle görüntülendiler

Gossippasta'nın Instagram hesabından yayınlanan görüntüde ikilinin hararetli bir konu konuşarak yemek yediği görülüyor.