Aslı Enver Önder Öztarhan aşkından ilk fotoğraf geldi! Böyle görüntülendiler

Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bugüne kadar ilişkileriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan ve görüntülenmemek için sık sık evde buluşan ikiliden ilk fotoğraf geldi. Taze aşıklar Alaçatı'da bir mekanda baş başa görüntülendi. İşte Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ın ilk fotoğrafı...