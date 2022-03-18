Katledilen 112 ağaç için sözde çevreci sanatçılar sessiz! Şahan Gökbakar zor durumda kaldıkları için İBB'yi suçladı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nin simgeleri haline gelen 112 çınar ağacını tek tek keserek, kamuoyunun tepkisini çekti. Olayın yankıları devam ederken sanat dünyasının sözde çevrecileri ise bu duruma sessiz kaldı. Şahan Gökbakar, İBB’yi kestiği 112 çınar için eleştirmek yerine kendilerini zor durumda bırakmakla suçladı.
Şahan Gökbakar, İBB'yi kestiği 112 ulu çınar için eleştirmek yerine kendilerini zor durumda bırakmakla suçladı: "Malzeme verip bize hakaret edilmesine yol açtıkları için İBB'yi ve iletişim bölümünü kınıyorum"
Şahan Gökbakar, arka arkaya gelen 'Neden kesilen ağaçlarla ilgili susuyorsun?', 'Hani çevre dostuydun, şimdi neden sessizsin?' tepkileri üzerine bir açıklama yaptı.
'MALZEME VERDİ'
Ancak Gökbakar, asırlık çınarları katleden İBB'yi yaptığı eylem için değil, yanlış iletişim planlaması için kınadı:
"İstanbul'da hastalanmış 112 çınar ağacını kesip bunun iletişimini yapmayarak ve mevcut politik kutuplaşmaya mükemmel bir malzeme vererek, sadece ağacı ve çevreyi savunan insanlara saldırılmasına ve hakaret edilmesine yol açan İBB ve iletişim bölümünü kınıyorum."
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