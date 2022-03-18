'Muhalefetten korkmuyorum' diyen Serdar Ortaç: Erdoğan'ın attığı adımlar 10 numara
Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını belirterek, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum." dedi.
Samimi açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı.
Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren Ortaç, "Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum." dedi.
Programın sunucusu Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in 'Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?' sorusunda Serdar Ortaç, açık bir şekilde cevap verdi:
"HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUM"
"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum.
"ÜZERİNE KONUŞULACAK BİR ŞARKI DEĞİL"
Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum.
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