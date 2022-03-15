İBB’nin Çırağan Caddesi’ndeki ağaç katliamına tepkiler çığ gibi büyüdü! AK Parti’den sert açıklama: Sessiz mi kalacaksınız!

'TEKNİK, İDARİ VE BİLİMSEL AÇIDAN YANLIŞLAR VAR'

Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınar ağaçlarının kesilmesinin ne ilk ne de son yanlış olacağına kanaat getirdiklerini aktaran Altunay, "Daha önce Adalar'daki atları kurtarmak için gittiler, atlardan kurtulup geldiler.

Daha sonra belki dünyanın en önde gelen hayvan bakım merkezlerini dönemimizde yaptık 'İstanbul can dostlarımıza yuva olacak dediler', o güzel mekanı onlara mezar edip geldiler. Yakın zamanda da şahit olduğumuz asırlık çınar ağaçlarını da gereken tedbirleri almadan maalesef önleyici tedbirleri almadan keserek o güzelim tarihi dokuyu mahvettiler. Biliyorsunuz bu cadde İstanbul silüetini, peyzaj şehri olan İstanbul'umuzu ve tarihi dokusunu ciddi şekilde bozmuştur. Bu ağaçlarda bu hastalık ilk defa teşhis edilmedi. Yıllar öncesinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha önce de kesimler yapıldı. Ama yılda 4-5 beş tane keserek gerekli yayılmayı önleyerek ve tedavi yöntemini kullanarak bu ağaçlar kurtarılmıştı. Ne yazık ki şimdi baktığımızda 3 tane kusuru net olarak gördük. Teknik açıdan hata var, idari açıdan hata var, en önemlisi bilimsel açıdan büyük yanlışlar var" dedi.