İkiyüzlülüğün en bariz örneği: İBB'nin ağaç katliamına çevre duyarlılığı kasanlar sessizliğini koruyor
İBB'nin 200 yıllık 112 tarihi çınar ağaçlarnı 'hasta oldukları' gerekçesiyle kesmesine ilişkin tepkiler dinmiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan yaşanan olayı bir çevre ve Medeniyet katliamı olarak tanımlarken “Çevre duyarlılığı kasanların bu katliama sessiz kalması, ağaç katliamını meşru görmesi, ikiyüzlülüklerinin en bariz örneği” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını kesmesi yönelik tepkiler sürüyor.
SABAH'a konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan; "Ağaç katliamına tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir" dedi.
TURAN: "AĞAÇLARIN KESİLMESİ ÇEVRE, MEDENİYET VE TARİH KATLİAMI"
Hasan Turan şunları söyledi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 adet çınar ağacını hastalık bahanesiyle kesmesi çevre katliamıdır. Medeniyet katliamıdır. İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır. Buna tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. Bu zihniyet, nobran bir zihniyettir."
"İSTANBULLULAR İBB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR"
"Çevre bilinci ve duyarlılığı olan bütün İstanbullular İBB Başkanı'ndan bir açıklama beklemektedir. Ama kendisi ortalıkta yok. Belediyenin tasarrufu olan bir çevre katliamında bir açıklama yapma gereği bile duymuyor."
"BU KATLİAMA SESSİZ KALINMASI İKİYÜZLÜLÜKLERİNİN EN BARİZ ÖRNEĞİ"
"İstanbul'u ve Türkiye'yi ihya edecek projelere, Kanal İstanbul'a, Marmaray projesine, İstanbul Havalimanı'na havadan sudan çevre duyarlılığı kasanların bu katliama sessiz kalması, ağaç katliamını meşru görmesi, ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir."
"Çınar medeniyetimizin sembollerindendir, uzun süre ayakta durmaları, yeşilliği ile bilinir. Böylesine anlamlı ve güzel bir ağacı kesmek ancak çakma Fatihlere yakışır."
"İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmed Han 'Ağaç kesenin başın keserim diyerek yeşile ve çevreye gösterdiği öneme vurgu yaparken, çevreyi korurken İBB Başkanı'nın 112 tane çınarı 'hastaydı' diyerek biçmesi, kesmesi medeniyet ve çevre bilincinin ne kadar sığ olduğunu göstermiştir."
"BU AĞAÇLAR NEDEN ŞİMDİYE KADAR KONTROL VE TEDAVİ EDİLMEDİ?"
"İstanbul Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kanserli olduğu gerekçesiyle kesilmesi üzerinde birçok soru işareti vardır. İBB şimdiye kadar kaç tane ağacı kontrol etti? Kaç tane ağaç daha sizin ihmaliniz ve kötü belediyeciliğiniz yüzünden kesilecek? Bu sayı on binleri bulacak mı? Bu ağaçlar neden şimdiye kadar kontrol ve tedavi edilmedi?"
"Ağaçların kesimi sonrasında ülkemizde yayın yapan dış merkezli yayın organları hemen neden harekete geçip sayfalarca dolusu savunma mekanizması içeren yayınlar yapmaya başladı? Özellikle 2013'deki Taksim Gezi parkındaki ağaçların yerinin değiştirilmesini bahane edilerek hükümete karşı başlatılan kalkışmada yer alan figür ve aktörlerin 112 çınar için seslerini dahi çıkarmaması manidardır."
"İstanbullular olarak, bu çifte standardı, bu ikiyüzlülüğü unutmayacağız. Gezi olaylarında sosyal medyada duyar kasan bu güruhun dut yemiş bülbüle dönmesini ibretle izliyoruz."
"Biz onların dertlerinin 2-3 ağaç olmadığını hatta çevre ve doğa olmadığını gayet iyi biliyorduk. Zaten Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtlarının gerçekte 'çevre duyarlılığı', 'ağaç sevgisi', 'vatan ve millet aşkı' sahtedir. Bunu defalarca gördük."
"SÖZDE ÇEVRECİLER, DUYAR KASANLAR NEDEN SESSİZSİNİZ?
"Merak ediyoruz; madem bu ağaçlar hastaydı şimdiye kadar neden tedavi edilmedi? Çevre katliamınız ne zaman son bulacak? Bu gaddarlıktan kaç tane daha ağaç nasibini alacak? Sözde çevreciler, duyar kasanlar neden sessizsiniz? Politik duruşunuz gerçekleri görmeye engel mi oluyor? CHP'nin sadece 'dikey bahçelere' değil, tarihi çınar ağaçlarına da kastı var. Tahribat ve doğa katliamı bunlarda genetik…"
İBB, AĞAÇLARIN KESİMİ İÇİN İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İZİN ALMAMIŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı ortaya çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 6831 Sayılı Orman Kanunu'na aykırı eylemlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4.274,46 TL idari para cezası kestiği bildirildi.
"İRADEMİZE HABER VERİLDİĞİNE DAİR EVRAK BULUNMADI"
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün 12 Mart 2022 tarihli tutanağında şöyle denildi:
"12 Mart 2021 tarihinde İstanbul Orman Şefliği toplu kotuma ekiplerince sosyal medya ve basındaki haberlere konu İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi anayol kenarında bulunan çınar ağaçlarını kesimiyle ilgili alana gidildi. İlgili alanda yapılan incelemede 12 adet çınar ağacının köklerinin yerinde bulunduğu, 18 adet çınar ağacının bulunduğu alanın ızgara ile kapatıldığı 9 adet çınar ağacının ise kökleri sökülerek yerlerine toprak serildiği tespit edildi. İdare kayıtlarında yapılan incelemede ilgili yol kenarında bulunan çınar ağaçlarının kesilmesine ilişkin 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 116/b maddesi uyarınca irademize haber verildiğine dair evrakın bulunmadığı bahse konu çınar ağaçlarının kim ya da kimlerce kesildiğinin tespit edilmesi amacıyla ile yapılan araştırmada failler olay yerinde tespit edilmemiştir."
"Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca ilgili yolun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğunda olduğu tespit edildiğinden ilgililer hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 116 maddesinin son fıkrası uyarınca idare para cezası uygulanması gerektiği tespit edilmiştir."
"6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı eylemlerinden dolayı 4.274,46 TL idari para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir."
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