İkiyüzlülüğün en bariz örneği: İBB’nin ağaç katliamına çevre duyarlılığı kasanlar sessizliğini koruyor

"İSTANBULLULAR İBB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA BEKLİYOR"

"Çevre bilinci ve duyarlılığı olan bütün İstanbullular İBB Başkanı'ndan bir açıklama beklemektedir. Ama kendisi ortalıkta yok. Belediyenin tasarrufu olan bir çevre katliamında bir açıklama yapma gereği bile duymuyor."

"BU KATLİAMA SESSİZ KALINMASI İKİYÜZLÜLÜKLERİNİN EN BARİZ ÖRNEĞİ"

"İstanbul'u ve Türkiye'yi ihya edecek projelere, Kanal İstanbul'a, Marmaray projesine, İstanbul Havalimanı'na havadan sudan çevre duyarlılığı kasanların bu katliama sessiz kalması, ağaç katliamını meşru görmesi, ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir."

"Çınar medeniyetimizin sembollerindendir, uzun süre ayakta durmaları, yeşilliği ile bilinir. Böylesine anlamlı ve güzel bir ağacı kesmek ancak çakma Fatihlere yakışır."

"İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmed Han 'Ağaç kesenin başın keserim diyerek yeşile ve çevreye gösterdiği öneme vurgu yaparken, çevreyi korurken İBB Başkanı'nın 112 tane çınarı 'hastaydı' diyerek biçmesi, kesmesi medeniyet ve çevre bilincinin ne kadar sığ olduğunu göstermiştir."