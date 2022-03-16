CHP'li İBB'nin ağaç katliamına Başkan Erdoğan'dan tepki: Nerede bu çevreciler?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle Genel Merkez'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 200 yıllık 112 tarihi çınar ağacını ‘hasta olduğu’ gerekçesiyle kesmesi de toplantıda gündem oldu. Erdoğan, "Ağaçlar tedavi edilebiliyor. Biz Gezi'de 12 ağacı hem de başka bir yere nakledeceğimiz halde dünyayı ayağa kaldıranlar şimdi sus pus. Nerede bu çevreciler?" dedi.
Başkan Erdoğan dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan "Geçtiğimiz 20 yıl boyunca bu millete her alanda çok hizmet götürdük; insanların refah seviyesini ciddi oranda yükselttik. Ama son dönemde kuraklık, salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi etkenler, enflasyonu tetikledi; ortaya bir hayat pahalılığı sorununu çıkardı. Sıkıntının farkındayız. Bunun üstesinden gelmek için bütün imkânlarımızı zorluyoruz, zorlayacağız" dedi.
2023 seçimlerinin önemine işaret eden Erdoğan, "2023 seçimleri bir kırılma noktası olacak. Türkiye'nin kazanımlarının devamı noktasında çok kritik bir eşikteyiz" ifadelerini kullandı. 2019 Yerel Seçimleri'ni de hatırlatan Erdoğan, "Biz İstanbul ve Ankara'yı kaybetmedik. Belediye meclisleri bizde. Belediyeleri CHP ile birlikte yönetiyoruz aslında" diye konuştu.
Erdoğan, 2018 seçimlerinde Türkiye'nin en genç milletvekili olarak Meclis'e giren Rümeysa Kadak'a, "Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun? AK Parti'nin gençlere ulaşamadığı gibi şeyler söyleniyor. Bizim gençlerle ilgili hiç oy kaybımız yok. Anketlerde görüyoruz; onlar bize daha yakın ama biz kendimizi ifade etmekle ilgili bir sorun yaşıyoruz" dedi.
NEREDE BU ÇEVRECİLER?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 200 yıllık 112 tarihi çınar ağacını 'hasta olduğu' gerekçesiyle kesmesi de toplantıda gündem oldu. Erdoğan, "Ağaçlar tedavi edilebiliyor. Biz Gezi'de 12 ağacı hem de başka bir yere nakledeceğimiz halde dünyayı ayağa kaldıranlar şimdi sus pus. Nerede bu çevreciler?" dedi. Erdoğan, 21 Mart'ta eski AK Partili milletvekilleriyle Vefa Toplantıları başlatılacağını da açıkladı.
112 AĞAÇ İÇİN İBB'YE CEZA
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, kansere yakalandığı gerekçesiyle kesilen Çırağan Caddesindeki 112 çınar ağacıyla ilgili, İBB'ye idari para cezası verildiğini açıkladı. Altunay "Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin alınmadığı için kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezası uygulandı" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının kesilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Altunay, ağaçları kurtarmak için gerekli çalışmaların yapılmadığını, kesilirken de izin alınmadığını belirtti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İBB'ye ağaçları kestikleri için cezai işlem uygulandığını açıklayan Altunay, "Daha evvel Adalar'daki atları kurtarmak için gittiler, kurtarıp geldiler. Sonra dünyanın en önde gelen hayvan bakım merkezleri dönemimizde yapıldı, İstanbul can dostlarımıza yuva olacak dediler, o güzel mekanları onlara mezar ettiler. İşte yakın zamanda da şahit olduğumuz, asırlık çınar ağaçları da önleyici tedbirleri alınmadan kesilerek o güzelim tarihi dokuyu helak ettiler" dedi.
"TEDAVİ EDİLEBİLİRDİ"
Ağaçlardaki hastalığın ilk kez teşhis edilmediğini de hatırlatan Altunay, şöyle konuştu: "Bir gecede 39 tane ağacın kesilmesinin ne anlam ifade ediyor. Daha yıllar evvelinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha evvel de kesimler yapıldı ama, senede 4-5 adet ağaç kesilerek ve tedavi yöntemi kullanılarak yayılma önlendi. O ağaçlar kurtarılmıştı. Ne yazık ki şimdi baktığımızda üç tane kusuru net olarak gördük. Teknik açıdan da idari açıdan da hata var. En önemlisi bilimsel açıdan büyük yanlışlar var. Teknik açıdan diyorum çünkü, konunun uzmanlarınca yeterince araştırılmadan, incelenmeden böyle bir karar verilmiştir. İdari açıdan da bu Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun doğal üyesi olan tek bir orman mühendisi var, karar alınırken maalesef bu toplantıda bulunmamış. İdari hatalardan biri de ne Anıtlar Kurulu'ndan ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden herhangi bir yazı, talep, izin istenmemiştir. En önemlisi de kesmek için izin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden de maalesef bu izin de alınmamıştır. Bunun gereği olarak da Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezası da uygulamıştır. Üçüncüsü bilimsel olarak da bir yaklaşım olmamıştır. Bu hastalığın tespitinde daha evvel Marmara Üniversitesi hocalarımızdan Zeki Severoğlu'nun güzel tespitleri vardı. Bu hastalığı tespit edip, bir dizi önlem de almıştı. Onun önlemleri doğrultusunda bu tedaviler uygulanmış, bu hastalık kısmen engellenmiş ve ötelenmiş hatta yayılması da önlenebilmiştir."
"SIRADA HANGİ ÇINARLAR VAR"
Altunay, çınar ağaçlarının tedavi sürecinin pas geçildiğini, bundan sonra diğerleri için de endişeli olduklarını belirtti. Altunay "Ne oldu da bütün bu süreçleri pas geçerek, yangından mal kaçırırcasına bir gecede o 100-150 yıllık çınar ağaçlarını katlediyorsunuz? Orası öyle bir mekan ki tarihi yapıların, kültürel varlıkların iç içe olduğu o tarihi çınarlarla adeta bize bir görsel şölen sunduğu bir caddedir. Ben merak ediyorum. Acaba bundan sonra sırada hangi çınarlar var? Bu tedbirler alınmadıkça, yaptıkları hatalar ve yanlışlar yüzünden diğer çınarlara da bu hastalık sirayet etti mi. Birkaç sene sonra acaba Çırağan Caddesi bu çınarlara da mezar mı olacak. Türkiye'nin özellikle en önemli ağaçlarından Doğu Çınar'ı suyla barışık yaşayan bir ağaç türüdür. Acaba yazın yeterli sulama yapılamadı mı. Kışın yaptıkları tuzlamalarda mı zarar gördüler. Asfaltlama çalışmalarında yeterince koruyamadılar mı. Hastalığı rağmen budama yapılarak, hatta kesim aletleri dezenfekte edilmeden yapıldığı için mi hastalığın yayılmasına sebep oldular. Böylesine anlamlı bir günde, iki önemli çınar ağacının yetiştiği güzel ilçemizde, bu silueti bozmaya, peyzajı bozmaya ve tarihi dokuya zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı açıklandı mı? 16 Mart FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji 5 günlük hava durumu!
- Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında?
- Doğalgaz yardım ödemeleri verilmeye başladı mı? 2022 Mart ayı doğal gaz ödemeleri ne zaman?
- Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?
- AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- 3.000 bekçi alımı başvuru formu: 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?
- Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?
- 👉 Maaşlara %65'e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...
- Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Van Valiliği son dakika açıklamaları...
- FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?