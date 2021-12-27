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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti! Tatil dönüşü yollarını ayırdılar

2021'in ilk günlerde birlikteliklerini ilan eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden oldu. Her hareketleriyle yakından takip edilen çift, geçtiğimiz hafta baş başa Paris tatiline çıktı. Pozlarıyla sosyal medyada ilgi toplayan Özdemir ve Koç'tan kötü haber geldi. Sık Sık ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen ünlü çiftin ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 12:36
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti! Tatil dönüşü yollarını ayırdılar

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlardı. Zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan ikili ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti! Tatil dönüşü yollarını ayırdılar

AŞK BİTTİ

2. Sayfa'nın haberine göre; Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin aşkı bitti. Son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti! Tatil dönüşü yollarını ayırdılar

"GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Geçtiğimiz haftalarda baş başa Paris'e giden ve tatil dönüşü ayrılan çiftten güzel oyuncu, yakın çevresine; "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti! Tatil dönüşü yollarını ayırdılar

"AYNI PROJEDE OYNAMAYI ÇOK İSTERİM"

Öte yandan geçtiğimi haftalarda Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisini izlemeye giden Oğuzhan Koç, muhabirlerle sohbet etmişti. Koç, "Demet Özdemir ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna; "Demet ile oynamayı çok isterim, çok güzel bir an olur benim için de. Belki ileride olur" yanıtını vermişti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti! Tatil dönüşü yollarını ayırdılar

"ÇOK KISKANCIM AMA BELLİ ETMEM"

Geçtiğimiz günlerde 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Demet Özdemir, "Seni seviyorum yerine 'iyi ki varsın' cümlesini tercih ederim. Çok kıskancımdır ama belli etmem. Hemen reaksiyon veririm ama kısa sürede bunun yersiz bir duygu olduğunu hemen fark ederim" ifadelerini kullanmıştı.