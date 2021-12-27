27 Aralık 2021, Pazartesi
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti! Tatil dönüşü yollarını ayırdılar
2021'in ilk günlerde birlikteliklerini ilan eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden oldu. Her hareketleriyle yakından takip edilen çift, geçtiğimiz hafta baş başa Paris tatiline çıktı. Pozlarıyla sosyal medyada ilgi toplayan Özdemir ve Koç'tan kötü haber geldi. Sık Sık ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen ünlü çiftin ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 12:36
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