Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti! Tatil dönüşü yollarını ayırdılar

"ÇOK KISKANCIM AMA BELLİ ETMEM"

Geçtiğimiz günlerde 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Demet Özdemir, "Seni seviyorum yerine 'iyi ki varsın' cümlesini tercih ederim. Çok kıskancımdır ama belli etmem. Hemen reaksiyon veririm ama kısa sürede bunun yersiz bir duygu olduğunu hemen fark ederim" ifadelerini kullanmıştı.