Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç’un arasına Şükrü Özyıldız mı girdi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini bu sözler ayırdı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ayrılığında ikilinin arasına meğerse Şükrü Özyıldız girmiş. Yeni bir proje için bir araya gelen Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yakınlaşması Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı. Kıskançlıktan kendini kaybeden Koç, ilişkisinde problemler çıkarınca yollar ayrıldı. Şükrü Özyıldız'ın o sözleri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin arasını bozdu. İşte detaylar...