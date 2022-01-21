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Haberler Galeri Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç’un arasına Şükrü Özyıldız mı girdi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini bu sözler ayırdı

Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç’un arasına Şükrü Özyıldız mı girdi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini bu sözler ayırdı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ayrılığında ikilinin arasına meğerse Şükrü Özyıldız girmiş. Yeni bir proje için bir araya gelen Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yakınlaşması Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı. Kıskançlıktan kendini kaybeden Koç, ilişkisinde problemler çıkarınca yollar ayrıldı. Şükrü Özyıldız'ın o sözleri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin arasını bozdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 14:09
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Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un arasına Şükrü Özyıldız mı girdi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini bu sözler ayırdı

Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşkı, geçen günlerde noktalanmıştı.

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Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un arasına Şükrü Özyıldız mı girdi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini bu sözler ayırdı

Sessiz sedasız ilişkilerini bitiren ünlü çift sosyal medyadan birbirini silmişti.

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Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un arasına Şükrü Özyıldız mı girdi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini bu sözler ayırdı

SAKLAYAMADILAR

Özdemir ve Koç, haberimizi yalanladıktan kısa bir süre sonra ise ayrılmıştı.

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Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un arasına Şükrü Özyıldız mı girdi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini bu sözler ayırdı

FİLM ÇEKİMLERİNDE YAKINLAŞTILAR

İddiaya göre Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız'la birlikte rol aldığı "Aşk Taktikleri" filmin çekimlerinde oldukça yakınlaştı.

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Demet Özdemir’le Oğuzhan Koç’un arasına Şükrü Özyıldız mı girdi? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini bu sözler ayırdı

Bu durum Koç'u rahatsız etti.