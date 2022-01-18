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Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir paniği! Ortalığı birbirine kattı

Bir yıldır aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırdı. Defalarca ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin yakın çevresine "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" dediği ileri sürüldü. İkili biten ilişkileriyle ilgili sessizliğini korurken bu yöndeki sorularla karşılaşmak istemeyen Oğuzhan Koç, ortalığı birbirine kattı. Sarıyer'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen şarkıcı, gazetecilere yakalanmamak için şaşkınlık yaşatan bir yöntemle başvurdu.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:33
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Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir paniği! Ortalığı birbirine kattı

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam Sarıyer'de bir mekandaydı. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen şarkıcı, film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.

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Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir paniği! Ortalığı birbirine kattı

Demet Özdemir ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısmına arabasını sıfır yanaştıran Koç, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise valelerden yardım istedi.

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Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir paniği! Ortalığı birbirine kattı

Mekanın valeleri, basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını söndürüp, araç ile görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı.

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Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir paniği! Ortalığı birbirine kattı

Araç, görüş açısını kapatmaya çalışırken geri geri geldiği sırada apartmanın kolonuna sertçe çarptı. Oğuzhan Koç ve arkadaşı Çağrı Telkıvıran, hızla araçlarına binip uzaklaştı.

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Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir paniği! Ortalığı birbirine kattı

"BİR DAHA GERİ DÖNÜŞ YOK"

İlişkilerini sonlandıran çiftin, yakın çevresine, "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" dediği ileri sürülmüştü. İlişkinin bitme nedeninin Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmaması olduğu da iddia edilmişti.