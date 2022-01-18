Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir paniği! Ortalığı birbirine kattı

Bir yıldır aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırdı. Defalarca ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin yakın çevresine "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" dediği ileri sürüldü. İkili biten ilişkileriyle ilgili sessizliğini korurken bu yöndeki sorularla karşılaşmak istemeyen Oğuzhan Koç, ortalığı birbirine kattı. Sarıyer'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen şarkıcı, gazetecilere yakalanmamak için şaşkınlık yaşatan bir yöntemle başvurdu.