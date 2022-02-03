Erol Evgin’in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

"BABAMA İLK GİTARI ALANDI"

Erol Evgin'in oğlu Şarkıcı Murat Evgin ise, " Çok sevdiğim bir amcamdı. Arif amcam Amerika'da eğitim alan ve diğer kardeşlerine babalık yapan, onların yolunu çizen, babama ilk gitarını alan öncü bir isimdi. Çok sevgi doluydu. Sanata yatkındı. Çok güzel şiirler okurdu. Onu hep gülen yüzü, bize verdiği ilgi ve sevgiyle hatırlayacağım. Dolu dolu insanlara dokunan bir hayatı oldu" dedi.