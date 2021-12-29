Hadise ve Mehmet Dinçerler kuralları yok sayıp polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı
Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Hastane çıkışı basın mensuplarına yakalanınca panik yapan çift kuralları yok sayıp polislerden kaçmaya çalıştı. İşte detaylar...
Yaşadıkları aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçen gün bir hastane çıkışı objektiflere yakalandı.
HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTILAR
Hastane yönetimini birbirine kattıkları ileri sürülen ünlü çift, karşılarında kameraları da görünce panik yaptı.
KURALLARI ÇİĞNEDİLER
Görüntü vermek istemeyen aşıklar, araçlarıyla evine giderken trafik kurallarını hiçe saydı.
Basın mensuplarının peşlerinde olduğunu fark eden ikili, önce kırmızı ışıkta geçti sonra polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı.
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