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Haberler Galeri Bircan Bali Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı! "Midem kalktı" sözlerine tepki yağdı

Bircan Bali Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı! "Midem kalktı" sözlerine tepki yağdı

Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alan Hadise, sahne konuşmasında sevgilisi Mehmet Dinçerler'e aşkını haykırdı. O konuşma magazin gündemine otururken Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Hadise Dinçerler'i hedef aldı. İş insanının siyah noktalarına takan Bali'nin 'midem kalktı' sözlerine tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:04
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Bircan Bali Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı! Midem kalktı sözlerine tepki yağdı

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili söylediği sözlerle gündeme geldi.

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Bircan Bali Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı! Midem kalktı sözlerine tepki yağdı

Hadise, Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alırken şarkıcıya sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler de eşlik etti.

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Bircan Bali Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı! Midem kalktı sözlerine tepki yağdı

"SEVGİLİM BURADA… TÜM GECE ELİMİ TUTTUN TEŞEKKÜR EDERİM"

Ödülünü alan Hadise, "Çok değerli bir ödül çok. Yine titriyorum tabi ki de… Bana oy veren tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerim bugün yanımda. Derya, sevgilim Mehmet, tüm gece elimi tuttun teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü" dedi.

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Bircan Bali Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı! Midem kalktı sözlerine tepki yağdı

Konuşma sırasında kameralara yansıyan Dinçerler'i hedef alan Bircan Bali, sözleriyle tepki topladı.

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Bircan Bali Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’i hedef aldı! Midem kalktı sözlerine tepki yağdı

Bali, Altın Kelebek ödüllerinde Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçlerler'e teşekkür ettiği anlardaki görüntüleri için ilginç bir yorumda bulundu.