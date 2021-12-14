14 Aralık 2021, Salı
Bircan Bali Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı! "Midem kalktı" sözlerine tepki yağdı
Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alan Hadise, sahne konuşmasında sevgilisi Mehmet Dinçerler'e aşkını haykırdı. O konuşma magazin gündemine otururken Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Hadise Dinçerler'i hedef aldı. İş insanının siyah noktalarına takan Bali'nin 'midem kalktı' sözlerine tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 11:04
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