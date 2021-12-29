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Kısa süre önce hem annesi hem de babasını kaybeden Ayşe Hatun Önal ortadan kayboldu! Haber alınamıyor

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Kısa süre önce hem annesi hem de babasını kaybeden Ayşe Hatun Önal ortadan kayboldu! Haber alınamıyor

Bir dönem podyumların aranan yüzü olan, sonrasında da müzik kariyerinde ilgi çeken Ayşe Hatun Önal, sırra kadem bastı. Önal’a aylardır ne yakın dostları ne de menajeri ulaşabildi. Meğer Ayşe Hatun Önal, yakınlarıyla iletişimi koparıp kendisini eve kapatmış. Önce babası Remzi Önal’ı, peşinden annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması sebebiyle kaybeden şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın kayıplarının ardından bunalıma girip inzivaya çekildiği öğrenildi.

Modellikle şöhret dünyasına adım attıktan sonra şarkıcılığa yönelen Ayşe Hatun Önal'dan korkutan haber geldi.

ANNE ACISIYLA BAŞ EDEMEDİ

Sabah'ın haberine göre; bir arkadaşından, Önal'dan aylardır haber alınamıyor.

Meğer ünlü şarkıcı, herkesle irtibatı koparıp kendini eve kapatmış. Sebebi ise anne acısıymış...

Ekim başında annesi Şengül Önal'ı kaybeden Önal, bu acıyla baş edememiş ve depresyona girmiş.

KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR

Aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş.

Menajerinin telefonlarına bile cevap vermeyen Önal, işi gücü de unutmuş.

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