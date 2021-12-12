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Haberler Galeri Hadise yılbaşında Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşacak! Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak

Hadise yılbaşında Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşacak! Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak

Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak. Konser ücreti oldukça dolgun olan şarkıcı Hadise, öncesinde genç iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile 3 günlük aşk kaçamağı yapacak. Ünlü şarkıcı yeni seneyi erkek arkadaşı ile Yavru Vatan'da karşılayacak. Yılbaşı gecesi için alacağı sahne ücreti ile gündeme oturan şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kısa bir tatil yapmayı da es geçmiyor. Peki Hadise yılbaşında ne kadar kazanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.12.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 11:16
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Hadise yılbaşında Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşacak! Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin yılbaşı planı belli oldu.

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Hadise yılbaşında Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşacak! Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak

Sahne ücreti dudak uçuklatan Hadise öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kısa bir tatil kaçamağı yapacak.

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Hadise yılbaşında Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşacak! Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak

Geçen hafta Altın Kelebek Ödülleri Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği gecede sahiplerini buldu. Hadise de En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü.

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Hadise yılbaşında Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşacak! Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak

Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile doludizgin bir aşk yaşamaya başlayan Hadise, geceye sevgilisiyle katıldı.

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Hadise yılbaşında Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşacak! Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak

ÖDÜL TÖRENİNDE AŞKINI HAYKIRDI

Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı. Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi.