Hadise yılbaşında Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşacak! Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak

Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak. Konser ücreti oldukça dolgun olan şarkıcı Hadise, öncesinde genç iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile 3 günlük aşk kaçamağı yapacak. Ünlü şarkıcı yeni seneyi erkek arkadaşı ile Yavru Vatan'da karşılayacak. Yılbaşı gecesi için alacağı sahne ücreti ile gündeme oturan şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kısa bir tatil yapmayı da es geçmiyor. Peki Hadise yılbaşında ne kadar kazanacak? İşte detaylar…