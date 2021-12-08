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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi

Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sürpriz ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ünlü şarkıcı kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Dinçerler'e aşkını her fırsatta haykıran Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi geldi. Eski sevgilisinden kalan son izleri de sildirdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:11
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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den Kaan Yıldırım hamlesi

Gerek sosyal medya paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikteliği esnasında kendisinin ve sevgilisinin adının baş harflerini 'h&k' bileğine kazıtmıştı.

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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den Kaan Yıldırım hamlesi

Şarkıcının dövmesi katıldığı etkinlikte dikkatleri çekmişti.

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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den Kaan Yıldırım hamlesi

DÖVMEYİ SİLDİRDİ

Snobmagazin'in haberine göre; ayrılık sonrası Hadise'nin, Yıldırım'dan kalan son izleri de sildirdiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının paylaştığı son fotoğraflarda dövmenin olamaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den Kaan Yıldırım hamlesi

AŞKINI HAYKIRDI

Öte yandan önceki gün 47. Altın Kelebek Ödül törenine sevgilisi Mehmet Dinçerler ile katılan Hadise, 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Burak Kut'un elinden alan Hadise, konuşmasıyla adından söz ettirdi.

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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den Kaan Yıldırım hamlesi

Adeta aşkını haykıran Hadise, "Çok değerli bir ödül çok. Yine titriyorum tabi ki de… Bana oy veren tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerim bugün yanımda. Derya, sevgilim Mehmet, tüm gece elimi tuttun teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü" ifadelerini kullandı.