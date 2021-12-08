08 Aralık 2021, Çarşamba
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi
Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın sürpriz ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ünlü şarkıcı kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Dinçerler'e aşkını her fırsatta haykıran Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi geldi. Eski sevgilisinden kalan son izleri de sildirdiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.12.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:11
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