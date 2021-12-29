29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kuruluş Osman 77. yeni bölüm CANLI izleme ekranı

Kuruluş Osman 77. yeni bölüm CANLI izleme ekranı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
ABONE OL
Kuruluş Osman 77. yeni bölüm CANLI izleme ekranı

ATV ekranında yayınlanan çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 77. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizi fragmanında "Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak" sözleri dikkat çekmişti. Diziseverler sosyal medyada #ZaferTürkündür etiketiyle son bölümle ilgili görüşlerini paylaştığı dizinin CANLI izleme ekranına ahaber.com.tr sayfamız üzeriden ulaşabilirler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA