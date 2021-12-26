Mahkemeden Fatih Ürek’e büyük şok! Hakimden emsal karar

Orkestra şefi Oğuz Mühürdar, ünlü sanatçı Fatih Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırması sebebiyle açtığı davayı kazandı. Hakim, Mühürdar'ın 3 bin 581 günlük sigorta bedelinin ödenmesini istedi. Fatih Ürek itiraz etse de Yargıtay'dan da aynı karar çıktı. Oğuz Mühürdar'ın avukatı "Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir" açıklamasında bulundu.