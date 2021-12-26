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Mahkemeden Fatih Ürek’e büyük şok! Hakimden emsal karar

Orkestra şefi Oğuz Mühürdar, ünlü sanatçı Fatih Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırması sebebiyle açtığı davayı kazandı. Hakim, Mühürdar'ın 3 bin 581 günlük sigorta bedelinin ödenmesini istedi. Fatih Ürek itiraz etse de Yargıtay'dan da aynı karar çıktı. Oğuz Mühürdar'ın avukatı "Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:26
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Mahkemeden Fatih Ürek’e büyük şok! Hakimden emsal karar

Şarkıcı Fatih Ürek'in 10 sene orkestra şefliğini yapan Oğuz Mühürdar, Ürek'in kendisini sigortasız çalıştırdığı belirterek 2014 yılında yasal haklarını almak için kollarını sıvadı.

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Mahkemeden Fatih Ürek’e büyük şok! Hakimden emsal karar

BELGELERLE KANITLADI

Mühürdar, Ürek'in SGK'ya verilmesi gereken belgeleri teslim etmediğini, sigorta primleri de yatırmadığını iddia etmiş, Ürek ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dosyasına sunmuştu.

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Mahkemeden Fatih Ürek’e büyük şok! Hakimden emsal karar

3 BİN 581 GÜN SİGORTASIZ ÇALIŞTIRDI

Hakim, Ürek'in 3 bin 581 gün Mühürdar'ı sigortasız çalıştırdığına hükmederek, ücretin ödenmesine karar verdi.

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Mahkemeden Fatih Ürek’e büyük şok! Hakimden emsal karar

ÜREK KARARA İTİRAZ ETTİ

Ürek, kararın bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu ama mahkeme bu itirazı reddetti.

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Mahkemeden Fatih Ürek’e büyük şok! Hakimden emsal karar

Ünlü sanatçı bu karara da itiraz etti.