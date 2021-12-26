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Haberler Galeri Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet'in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet'in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor

2021 yılının Temmuz ayında mücadele ettiği KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi oyuncuymuş. 82 yaşında hayata veda eden Tibet'in üvey oğlu ise şimdilerde Üç Kuruş isimli dizide rol aldığı ortaya çıktı.

İşte çok şaşıracağınız ünlüler ve çocukları... Sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 26.12.2021 02:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 02:33
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Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet’in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor

Yaklaşık iki yüz Yeşilçam filminde ve dizide, oyuncu, yönetmen ve senarist olarak yer alan Kartal Tibet 27 Mart 1939'da Ankara'da doğdu.

Henüz çocuk yaşta tiyatroyla tanışan Tibet Devlet Tiyatroları'ndaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde sahneye çıktı. Ankara Koleji'ndeki öğrenimin ardından önce beden eğitimi öğretmenliği, ardından Hukuk Fakültesinde okudu.

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Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet’in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor

"TARKAN" İLE HAFIZALARA KAZINDI

Her iki mesleği de yapmak istemeyen Tibet, tiyatroyu kendine meslek olarak seçti. Hacettepe Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitiren Tibet, 1965 yılından itibaren birçok projede oyuncu, senarist ve yönetmen olarak yer aldı.

Tarkan, Sevemez Kimse Seni, Yumurcak, Seven Ne Yapmaz, Küçük Hanımefendi, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu gibi pek çok filmde oyuncu olarak yer alan Kartal Tibet; Tosun Paşa, Şabaniye, Çarıklı Milyoner, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gol Kralı gibi hafızalara kazınmış, günümüzde hala izlenmeye devam eden filmlerin de yönetmenliğini yapmıştır.

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Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet’in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor

82 yaşında mücadele ettiği KOAH hastalığına yeni düşerek hayata veda eden Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünyaevine giren Kartal Tibet'in bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu.

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Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet’in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor

Tibet'in ayrıca yakından tanıdığımız bir de üvey oğlu var.

Şimdilerde "Üç Kuruş" adlı dizide oynayan Tibet'in üvey oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte usta sanatçının üvey oğlu ve magazin dünyasının önde gelen isimleri ve çocuklarının yer aldığı haberimiz...

Sizler için derledik...

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Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet’in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor

YASEMİN CONKA VE OĞLU SARP