Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet'in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor

2021 yılının Temmuz ayında mücadele ettiği KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi oyuncuymuş. 82 yaşında hayata veda eden Tibet'in üvey oğlu ise şimdilerde Üç Kuruş isimli dizide rol aldığı ortaya çıktı.

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