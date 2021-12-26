26 Aralık 2021, Pazar
Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet'in oyuncu olan üvey oğlunu öğrenince çok şaşıracaksınız | Üç Kuruş dizisinde rol alıyor
2021 yılının Temmuz ayında mücadele ettiği KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi oyuncuymuş. 82 yaşında hayata veda eden Tibet'in üvey oğlu ise şimdilerde Üç Kuruş isimli dizide rol aldığı ortaya çıktı.
İşte çok şaşıracağınız ünlüler ve çocukları... Sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 02:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 02:33
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