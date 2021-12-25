Su altındaki hayal: 10 milyon dolarlık şirketleri oldu
Dalış tutkunu mühendisler Zeynep ve Kazım sualtı robotu üretme fikriyle yola çıktı. Kurdukları şirket kısa sürede büyüdü. Birçok enerji firmasının yatırım teklifinde bulunduğu şirket yeni hedeflere yöneldi.
Onlar tutkularını, dünyanın konuştuğu mühendislik harikasına dönüştürdüler. Zeynep Balca Yılmaz ve okul arkadaşı Kazım Çağlar Erat. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunu. Dalgıçlıkla gelen sualtı tutkularını, insansız sualtı robotuna dönüştürdüler. İki arkadaş, bu robotun bir nükleer santralin soğutma sisteminin içerisinde de balık çiftliklerinde ya da ekolojik çalışmalarda da görev alabileceği gibi askeri faaliyetler için mayın imha ya da bilgi toplama görevinde bulunabileceğini söylüyor.
İki dahi arkadaş, projeyi daha üniversite sıralarındayken başlattı. Henüz 28 yaşındalar ama dünya onları konuşuyor. En son geçtiğimiz haftalarda Paris'te yapılan 'Hello Tomorrow' yani 'Yarına Merhaba Zirvesi'ne katılan 6 Türk girişimcinin arasında yer aldılar. Ürettikleri insansız sualtı robotu ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerinde topladılar.
Peki ama nasıl vardılar bu noktaya. Zeynep Balca Yılmaz, deniz dostu Searover'ı nasıl kurmaya karar verdiklerini şöyle açıklıyor:
İŞİNİ HOBİ HALİNE GETİREN ÇILGINLAR
"Çıkış noktamız ikimizin de dalgıç olması. Tayland dahil dünyanın farklı bölgelerinde beraber dalışlar yaptık. Sualtı dünyasına olan ilgimiz ve bu alandaki çalışmaların da diğer insansız teknoloji araçlarının inovasyonunda hızlı gelişiminden faydalanabileceğini, bizim de bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. Bu nedenle mezun olur olmaz TUBİTAK 1512 desteği almaya hak kazanarak fikirlerimizi şirketleştik. İki kişi başladık, şu an 21 kişilik bir ekibimiz var. Bu iş sektörde; barajların denetimlerindeki hayati riskleri en aza indirecek ve boru hatlarının kullanım ömrünü uzatacak çözümler ile yer alıyoruz. Aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisini sürdürülebilir kılacak robotik ve yazılımsal çözümler de sunuyoruz. Bu yılki ciromuz neredeyse 1 milyon dolar oldu. Birçok enerji firmasının yatırım isteği var ve neredeyse 10 milyon dolardan fazla bir değerleme alıyoruz. Hedefimiz gelecek yıl bu değerlemeyi 100 milyon dolara çıkararak küreselde kendimizden söz ettirmek."
ROBOTLAR ÇOK YAKIN GELECEKTE DAHA FAZLA ARAMIZDA
"İnsansız araçlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Gelecekte bizi neler bekliyor? sorusuna Zeynep Balca Yılmaz, "Özellikle sualtı özelinde konuşacak olursak, hayati riskler, verim, maliyet anlamında insansızlaşma önemli rol oynuyor. Bu nedenle gerek askeri, gerek enerji alanında otonom inceleme ve bakım onarım faaliyetleri gerçekleştiren robotlar çok yakın bir gelecekte aramızda olacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde endüstriyel yapay zeka çözümleri ve robotik alanında önemli bir oyuncu ve fikir lideri olacağımıza inanıyoruz" dedi.
2'NCİ HİKAYE UÇAK KANATLARINA LAZERLE DOKUNUŞ: LUMOS LASER
Şöhret Görkem Karamuk, elektrik ve elektronik mühendisi. Lazer teknolojisini çok hassas malzeme ile işlemek üzere geliştiriyor. Dünyada 4. sanayi devriminin yaşandığını söyleyen Karamuk, "Bu yeni bir üretim üretim teknolojisiyle işlenmesi oldukça zor olan titanyum, hem uçak kanatlarında hem de biyomedikal implantlarda (örneğin diş implantlarımız) kullanılıyor. Hedefimiz titanyum gibi geniş kullanım alanlı, değerli ve işlenmesi zor malzemeleri Lumos'un lazer teknolojisi ile işlenebilir hale getirmek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava uyarısı bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı?
- 2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
- 1 alana 1 bedava kampanyası! Fiyatlar düştü, elinizi çabuk tutun! Et, peynir, süt birçok üründe indirim! A101 aktüel kataloğu...
- 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları belli oldu mu?
- Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Aziz dizisinde gündem oldu...
- Ekip dağılıyor iddiası! Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da Zafer Ergin bilmecesi...
- 8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...
- Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Tüm detaylar belli oldu...
- 27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? İşte başvuru kılavuzu...
- pa.edu.tr: 28. dönem POMEM ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Başvuru şartları ve yaş sınırı...
- Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...
- Kur korumalı TL mevduat hesabı hangi bankalarda açılıyor? Döviz korumalı mevduat hesabı nereden, nasıl açılır?