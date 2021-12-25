Su altındaki hayal: 10 milyon dolarlık şirketleri oldu

Onlar tutkularını, dünyanın konuştuğu mühendislik harikasına dönüştürdüler. Zeynep Balca Yılmaz ve okul arkadaşı Kazım Çağlar Erat. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunu. Dalgıçlıkla gelen sualtı tutkularını, insansız sualtı robotuna dönüştürdüler. İki arkadaş, bu robotun bir nükleer santralin soğutma sisteminin içerisinde de balık çiftliklerinde ya da ekolojik çalışmalarda da görev alabileceği gibi askeri faaliyetler için mayın imha ya da bilgi toplama görevinde bulunabileceğini söylüyor.

İki dahi arkadaş, projeyi daha üniversite sıralarındayken başlattı. Henüz 28 yaşındalar ama dünya onları konuşuyor. En son geçtiğimiz haftalarda Paris'te yapılan 'Hello Tomorrow' yani 'Yarına Merhaba Zirvesi'ne katılan 6 Türk girişimcinin arasında yer aldılar. Ürettikleri insansız sualtı robotu ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerinde topladılar.