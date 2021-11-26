26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Türkücü Alişan’dan sevenlerine müjde! Yeni projesi çok konuşulacak

Türkücü Alişan’dan sevenlerine müjde! Yeni projesi çok konuşulacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
ABONE OL
Türkücü Alişan’dan sevenlerine müjde! Yeni projesi çok konuşulacak

Türkücü Alişan, yeğenleri Eyşan ile Ceylan'la Akmerkez'de objektiflere takıldı. Alişan yeni programı ile ilgili "Tek başıma yapacağım bir iş olacak, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim" açıklamasında bulundu. Çekimler için yeğenleri ile birlikte Gaziantep ve Urfa'yı dolaştığını belirten Alişan, hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını söyledi. Alişan, "İçinde stand up olan, beni anlatan bir proje de hazırlamak istiyorum" dedi.

Yeğenleri Eyşan ile Ceylan'la Akmerkez'de magazincilerle karşılaşan Alişan hayranlarına güzel bir haber verdi.

Alişan, geçen akşam yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la Akmerkez'de objektiflere yakalandı.

"TEK BAŞIMA OLACAĞIM"

Alişan yeni programı ile ilgili açıklamasında "Tek başıma yapacağım bir iş olacak, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim" dedi.

KIBRAS'TA KONSER VERECEK

Çekimler için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa'yı gezdiğini söyleyen şarkıcı, hafta sonu Kıbrıs'ta sahneye çıkacağını belirtti.

STAND UP YAPMAK İSTİYOR

Alişan, "İçinde stand up olan, beni anlatan bir proje de hazırlamak istiyorum" diye konuştu.

Alişan’ın dinmeyen acısı: Gülmekten çekiniyorum ALİŞAN'IN DİNMEYEN ACISI: GÜLMEKTEN ÇEKİNİYORUM
Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme ALİŞAN’IN ‘ÖLÜMDEN DÖNME’ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME
Boşanacakları iddia edilmişti! Flaş hamle BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ! FLAŞ HAMLE
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Sosyal medya iddialarına Alişan’dan jet yanıt... ALİŞAN VE BUSE VAROL BOŞANIYOR MU? SOSYAL MEDYA İDDİALARINA ALİŞAN'DAN JET YANIT...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA