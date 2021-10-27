Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Sosyal medya iddialarına Alişan'dan jet yanıt! İlk paylaşım geldi...
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılacağı iddiası sosyal medya gündemine düşmüştü. Ancak iddiaların sürmesi ve gündemde yer alması sonrasında çiftten yeni paylaşım geldi. Alişan yaptığı paylaşım ile iddialara son noktayı koydu. İşte, Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? sorusunun yanıtı haberimizde...
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Alişan ve Buse Varol ayrılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın iki çocuğunun annesi Buse Varol'dan ayrılacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Sosyal medyada oldukça konuşulan konu hakkında çift açıklama yapmazken, paylaşımları ile iddialara yanıt vermişti. Konun gündemden düşmemesinin ardından Alişan'dan yeni paylaşım geldi.
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.
Alişan-Buse Varol çiftinin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilmişti. Boşanacağı konuşulan ikili, çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi.
BOŞANMA İDDİASINI YALANLADILAR
Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol'da fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.
ALİŞAN KİMDİR?
19 Haziran 1976'da, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi.
Asıl ismi Serkan BUrak Tektaş'tır. Ailesi aslen Bingöl'ün Kiği ilçesinden olan Alişan, sırasıyla Kuvay-ı Milliye ilkokulunu, Özel Şişli Koleji ortaokulunu, Özel Evrim Lisesini bitirdi.
Çok istemesine rağmen Hava Harp Okulu imtihanlarını 1 puanla kaybedip pilot olamadı ve İ.T.Ü Konservatuar bölümünü kazandı. Müzik hayatının yoğunluğundan 3. Sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı.
Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Lise 1. sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak şarkıcı, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor.
İlk albümü 'Derdo - Elazığ'ın Güzelleri' albümünü 1991 yılında çıkarttı. 'Aşık Oldum'u 18 Nisan 1996'da Kral Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül'ün de desteğiyle ikinci albümü 'Sana Bir şey Olmasın'ı 25 Ekim 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.
1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle Televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı. Üçüncü albümü 'Var Ya'yı 13 Şubat 1999'da Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu albümle müzik piyasasındaki yerini perçinledi. Aynı yıl Kurt Kapanı dizisiyle yine adından çok söz ettirdi.
Bu diziden sonra bir yandan albümlerini çıkardı, bir yandan da başka dizilerle TV'nin en popüler isimlerinden biri oldu.
Çağla Şıkel ile çok iyi bir ekip olan Alişan, son olarak Şıkel ile "Her Şey Dahil" programını sunmaya başladı.
Alişan, yaklaşık beş yıldır devam eden birlikteliklerinin sonucunda 7 Ocak 2007'de ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ile nişanlandı. Fakat çift, kararlaştırılan evlilik tarihine rağmen kısa süre sonra ayrılık kararı aldı.
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- Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Sosyal medya iddialarına Alişan'dan jet yanıt! İlk paylaşım geldi...
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