Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Sosyal medya iddialarına Alişan’dan jet yanıt! İlk paylaşım geldi...

1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle Televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı. Üçüncü albümü 'Var Ya'yı 13 Şubat 1999'da Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu albümle müzik piyasasındaki yerini perçinledi. Aynı yıl Kurt Kapanı dizisiyle yine adından çok söz ettirdi.

Bu diziden sonra bir yandan albümlerini çıkardı, bir yandan da başka dizilerle TV'nin en popüler isimlerinden biri oldu.

Çağla Şıkel ile çok iyi bir ekip olan Alişan, son olarak Şıkel ile "Her Şey Dahil" programını sunmaya başladı.

Alişan, yaklaşık beş yıldır devam eden birlikteliklerinin sonucunda 7 Ocak 2007'de ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ile nişanlandı. Fakat çift, kararlaştırılan evlilik tarihine rağmen kısa süre sonra ayrılık kararı aldı.