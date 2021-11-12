Alişan’ın dinmeyen acısı: Gülmekten çekiniyorum

"ZORLA PSİKOLOĞA GÖTÜRDÜK"

"Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna ise Alişan, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük. 'Evladını kaybetmiş bir annenin ağlaması, kendini kapatması çok normal' dedi. Bir psikolog bu işi çözemez. Çok çabuk geçecek bir şey değil" yanıtını verirken, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını açıkladı.