Alişan'ın dinmeyen acısı: Gülmekten çekiniyorum
Alişan, koronavirüse yakalanıp, yaklaşık bir ay yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yaşadıklarını anlattı. Ünlü şarkıcı, duygusal anlar yaşarken, "Günün 2-3 saati ağlıyoruz, anılarımızı tazeliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 12.11.2021
16:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
16:56
Ünlü şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle dört ay önce kaybettikten sonra yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"GÜNLER GEÇMİYOR" Acı kaybının ardından ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyleyen Alişan, "Günler geçmiyor. Kasım 21'inde dört ay olacak ama biz onu beş aydır görmüyoruz, bir ay da yoğun bakım süreci var. En son 20 Haziran'da mesajlaşmıştık. Ayakta kalmak zorundayım, mesleğimi yapmak zorundayım. Çünkü üzerimde birçok sorumluluk var" dedi.
Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden 45 yaşındaki şarkıcı, "Bir anne evladını kaybetmiş, nasıl olsun? Günün 2-3 saati normaliz, günün 2-3 saati ağlıyoruz, anıları tazeliyoruz. Nasıl geçecek bilmiyorum ama bir şekilde geçecek" ifadelerini kullandı.
"ZORLA PSİKOLOĞA GÖTÜRDÜK" "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna ise Alişan, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük. 'Evladını kaybetmiş bir annenin ağlaması, kendini kapatması çok normal' dedi. Bir psikolog bu işi çözemez. Çok çabuk geçecek bir şey değil" yanıtını verirken, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı, "Benim bugün şarkım çıktı. İlk dinleyen Selçuk olurdu, ilk mesaj atan o olurdu. Acayip bir şey, çok çabuk geçecek bir şey değil" şeklinde konuştu.