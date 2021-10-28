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Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak için liposuction yaptıran Alişan, göbeğinde yanık izleri oluştuğu ve ölümden döndüğü gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ameliyattan sonraki 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek sanatçının talebini reddetti. Bunun üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran şarkıcı karara itiraz etti. Vücudunda telafi edilemeyecek yaralar meydana geldiğini, kusurlu doktorun cezalandırılmasını istedi. İşte Alişan'ın estetik davasıyla ilgili tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 09:59
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Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

Alişan göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat oldu. Operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı tekrar bıçak altına yattıysa da sağlığına kavuşamadı.

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Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

Savcılığa başvuran Alişan, "Göbeğimde yanık izleri oluştu. Hatalı ameliyat yapıldı, ölümden döndüm" diyerek ameliyatı yapan doktorun cezalandırılmasını istedi.

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Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

Şarkıcı Alişan'ın 3 yıl önce "Ölümden döndüm" diyerek anlattığı 'yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlanmış, savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik vermişti.

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Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

Şarkıcının savcılığın kararına itiraz etmesi üzerine, hakimlik dosyayı tekrar savcılığa göndererek soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.

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Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

Alişan, yaşadıklarını şikayet dilekçesinde şöyle anlatmıştı: "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Ona güvendik. 3 sene önce ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2.5 saat sürer ama ben tam 5.5 saat ameliyatta kaldım."