Boşanacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol’dan flaş hamle

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, kısa sürede iki çocuk sahibi oldu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden ikili, boşanma iddialarıyla gündem oldu. Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ve zor günler geçiren Alişan'ın iki çocuğunun annesi Varol'dan boşanacağı iddia edildi. Ancak ikiliden ayrılık iddialarına cevap geldi.