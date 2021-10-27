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Boşanacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol’dan flaş hamle

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, kısa sürede iki çocuk sahibi oldu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden ikili, boşanma iddialarıyla gündem oldu. Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden ve zor günler geçiren Alişan'ın iki çocuğunun annesi Varol'dan boşanacağı iddia edildi. Ancak ikiliden ayrılık iddialarına cevap geldi.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 18:34
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Boşanacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol’dan flaş hamle

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol’dan flaş hamle

Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol’dan flaş hamle

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kısa süre önce kaybeden ve zor günler geçiren Alişan'ın evliliğinde de sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol’dan flaş hamle

Gözde çiftin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı ve boşanacakları iddia edilmişti

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Boşanacakları iddia edilmişti! Alişan ve Buse Varol’dan flaş hamle

İkili çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi.