Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölümünde Kadir diziden ayrılıyor mu?
Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? Anne ve babasının ölümünden sorumlu kişinin Akif Atakul olduğunu öğrenen Kadir'in neler yapacağı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyiciler şoka uğradı. Fragmanda Kadir'in kaza geçirdiği ve hayatını kaybettiği konuşulurken izleyiciler "Kadir ölüyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölümünde Kadir diziden ayrılıyor mu? İşte haberin detayları...
Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Akif'e darbe vurabilmek için eline büyük koz geçen Kaan, son bölümde elindeki videoyu Kadir'e izletiyor. Babasını öldüren kişinin Akif Atakul olduğunu öğrenen Kadir olayın etkisiyle derinden sarsılırken yeni bölümde neler olacağı merak edilmeye başlandı. Kardeşlerim'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Peki, Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölümünde Kadir diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...
KARDEŞLERİM KADİR ÖLÜYOR MU?
Dizini yeni bölüm fragmanında Kadir'in Akif Atakul'u yakaladığı görülüyor. Tanıtımın diğer detayında ise Ömer'in "Abim kaza geçirmiş" sözlerinin ardından tanıtımın devamında "Başımız sağolsun" sözleri yürekleri dağladı. Bu gelişmelerin ardından Kadir'in ölüp ölmediği araştırılmaya başlandı. Kadir ölecek mi? Kadir diziden ayrılıyor mu? soruları 20 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.
KARDEŞLERİM 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner.
Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır.
Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar.
Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.
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