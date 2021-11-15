Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Akif'e darbe vurabilmek için eline büyük koz geçen Kaan, son bölümde elindeki videoyu Kadir'e izletiyor. Babasını öldüren kişinin Akif Atakul olduğunu öğrenen Kadir olayın etkisiyle derinden sarsılırken yeni bölümde neler olacağı merak edilmeye başlandı. Kardeşlerim'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Peki, Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 29. bölümünde Kadir diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

KARDEŞLERİM KADİR ÖLÜYOR MU?

Dizini yeni bölüm fragmanında Kadir'in Akif Atakul'u yakaladığı görülüyor. Tanıtımın diğer detayında ise Ömer'in "Abim kaza geçirmiş" sözlerinin ardından tanıtımın devamında "Başımız sağolsun" sözleri yürekleri dağladı. Bu gelişmelerin ardından Kadir'in ölüp ölmediği araştırılmaya başlandı. Kadir ölecek mi? Kadir diziden ayrılıyor mu? soruları 20 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.