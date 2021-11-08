Berk Ali Çatal: Kardeşlerim 'Tolga' karakteri geldiğinde "İşte bu!" dedim

"TOLGA KARAKTERİ GELİNCE 'İŞTE BU' DEDİM"

Kardeşlerim Tolga tepki gören bir karakter. Acayip kibirli, başına buyruk, gıcık. Genç bir oyuncusun ve böyle uç bir karakter canlandırmak, seyirciden tepki almak sana ne hissettiriyor?

Bu kötü karakter geldiğinde "İşte bu ya!" dedim. Bir oyuncu hayatında ilk 5'e koymak isteyeceği karakterleri oynamak ister. Hem uç, hem oynanabilesi, hem üzerindeki oynamalarla daha güzelleşebilen bir karakter. Benim için Tolga çok değerli bir karakter ve ilk 5'ime rahatlıkla yazabilirim. Benim şu anki tek derdim Tolga'yı en iyi şekilde ortaya koyabilmek. İnsanları daha fazla nasıl gıcık edebilirim, onu düşünüyorum :) Şaka bir yana, karakteri hak ettiği gibi oynamak benim tek amacım. Tolga bir şeyler yapıyor ama altından illa ki bir sebep çıkıyor. Bu, her zaman kötü de olmayabiliyor. Karakteri daha fazla benimsemeye başladı seyirci de :)

Konservatuvarda çok çalışkan olduğun ve herkesin seninle partner olmak istediği doğru mu? :)

Sınıfta çalışmayan belli bir grup vardı. Kızlar boşta kalıyordu. Bir şeyler oynamak zorundalar tabii. Biz de oynamaya açız :) Daha çok kendimizi geliştirme peşindeyiz. Bu yüzden 8 farklı arkadaşla aynı sahneyi oynadık. Bir yerden sonra farklı bir şey katamıyorsun. Hoca da aynı rejiyi izlemek istemiyor. 8. arkadaşımla sahne arkasında beklerken "Ne yapacağız?" dedi. Sahneye adımımızı attık ve arkadaşımı sırtladım. Öyle oynamaya başladık. Öyle uç bir sahne değildi :) Herkes güldü tabii.