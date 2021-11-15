Selçuk Balcı yaşadığı korkutucu olayı anlattı: Evime gelip kapıma dayandı
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı, Kıbrıs’ta sahne aldı. Karantina dönemini köyünde geçirdiğini söyleyen şarkıcı, yaşadığı korkunç olayı anlattı. Sevgilisine, arkadaşıma 'O çocuğun peşini bırak' ve 'O benim' gibi tehdit mesajları atan kişinin evinin kapısına dayandığını söyleyen Balcı, “Şikayet ettik. O kişi olduğunu öğrenince çok ürktüm. Başka bir şehirden gelip köyde beni bulmuş” dedi.
Karadeniz müziğinin ünlü ismi Selçuk Balcı, hafta sonu Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu.
Nuh'un Gemisi'nde konser veren sanatçı, ilginç açıklamalarda bulundu. Karantina dönemini Karadeniz'de köyünde geçirdiğini söyleyen şarkıcı, "Pandemide çok fırsatım oldu, uzun süre köyde kaldım. Çay topladım. Çayların içindeki otları temizledim, odun kestim" dedi.
Başından geçen ilginç olayı anlatan şarkıcı şunları söyledi: "Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı ve bana, 'Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar? Onu araştırmaya geldim. Gelmişken de seni görmek istedim' dedi."
O dönemde kız arkadaşıma 'O çocuğun peşini bırak' ve 'O benim' gibi tehdit mesajları geliyordu. Sonra bir baktık, kapıma gelen insan, kız arkadaşıma mesaj atan kişiymiş. Şikayet ettik. O kişi olduğunu öğrenince çok ürktüm. Başka bir şehirden gelip köyde beni bulmuş" dedi.
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