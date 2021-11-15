Selçuk Balcı yaşadığı korkutucu olayı anlattı: Evime gelip kapıma dayandı

Başından geçen ilginç olayı anlatan şarkıcı şunları söyledi: "Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı ve bana, 'Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar? Onu araştırmaya geldim. Gelmişken de seni görmek istedim' dedi."