Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle adından söz ettiren Turan Cihan Şimşek, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Şimşek izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...