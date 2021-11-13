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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle adından söz ettiren Turan Cihan Şimşek, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çocuk yaşlardan beri ekranlarda olan Şimşek izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:21
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

ŞENAY GÜRLER VE SEVGİLİSİ SEMİH SAYGINER

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

ŞENAY GÜRLER VE SEVGİLİSİ SEMİH SAYGINER

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer o da…

ŞENAY GÜRLER VE SEVGİLİSİ SEMİH SAYGINER