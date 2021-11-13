Kardeşlerim dizisinin ‘Doruk’u Onur Seyit Yaran’dan samimi açıklamalar: Evlilik teklifi...

AŞK İNSANI DEĞİŞTİRİR



İnsanları ti'ye alan, herkese tepeden bakmayı seven 'Doruk', aşık olunca değişiyor. Aşk, insanın hayatını nasıl değiştiriyor sizce?

Öncelikle 'Doruk' değil, 'Doruk Atakul' (gülüyor). Şaka bir yana; başta herkese tepeden bakan o çocuk, su sıralar yerini başka birine bırakmış gibi. Bence artık öyle değil, yani yerine göre gücünü kullanıyor. Aşk onun da hayatını değiştirdi tabii ki, insan sevdiği için neler yapmaz, 'Doruk' da nasibini alıyor.





Aşk, her şeyin üstesinden gelir mi? Sevenler bütün zorlukları aşar mı?

Sınavlar doğru verilirse, neden olmasın...