Kardeşlerim dizisinin ‘Doruk’u Onur Seyit Yaran'dan samimi açıklamalar: Evlilik teklifi...
ATV ekranında cumartesi akşamları yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinde 'Doruk' karakterini canlandıran genç oyuncu Onur Seyit Yaran'dan samimi itiraflar geldi. Hayranlarından ilginç mesajlar aldığını söyleyen Yaran, diziyle ilgili ve özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu; Aşk, her şeyin üstesinden gelir mi? Sevenler bütün zorlukları aşar mı? Dizide müzikle ilgilenen bir karakteri oynuyorsunuz. Peki enstrüman çalıyor musunuz? 'Doruk', sevdiği kıza şarkı yazıyor. Sizin de var mı böyle yetenekleriniz? sorularına da yanıt verdi.
Onur Seyit Yaran, son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle izleyicinin kalbini fethetti. Şu sıralar atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde canlandırdığı 'Doruk' karakteriyle adından söz ettiriyor.
Yaran'la, oyunculuk macerasını, aşka bakışını ve özel hayatını konuştuk...
Fakir kız-zengin erkek aşkı çok ilgi çekiyor. Peki sizce davul bile dengi dengine mi, yoksa önemli olan iki gönlün bir olması mıdır?
Doğru, bu tarz çatışmaları barındıran ilişkiler ekranda çok tutuyor. Bana göre sevgi her şeyi yener, tabii ki hayat standartları arasında uçurum olması, durumu biraz engebeli hale getirebilir ancak gerçek sevgi, bunu aşar diyebilirim.
'Kardeşlerim' dizisi için kariyerinizin dönüm noktası oldu diyebilir miyiz?
Şu an bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Tabii ki benim için yeri şimdiden en özeller arasına girdi, umarım ki gelecekte daha çok olumlu dönüm noktalarım olur.
AŞK İNSANI DEĞİŞTİRİR
İnsanları ti'ye alan, herkese tepeden bakmayı seven 'Doruk', aşık olunca değişiyor. Aşk, insanın hayatını nasıl değiştiriyor sizce?
Öncelikle 'Doruk' değil, 'Doruk Atakul' (gülüyor). Şaka bir yana; başta herkese tepeden bakan o çocuk, su sıralar yerini başka birine bırakmış gibi. Bence artık öyle değil, yani yerine göre gücünü kullanıyor. Aşk onun da hayatını değiştirdi tabii ki, insan sevdiği için neler yapmaz, 'Doruk' da nasibini alıyor.
Aşk, her şeyin üstesinden gelir mi? Sevenler bütün zorlukları aşar mı?
Sınavlar doğru verilirse, neden olmasın...
PROFESYONEL FUTBOLCU
Uzun yıllar satrançla uğraşmışsınız... 8 yıl kadar da hem yurt içinde hem yurt dışında lisanslı futbol oynamışsınız. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okumuşsunuz. Peki hayat sizi nasıl oyunculuğa yönlendirdi?
Satranca ilkokulda başladım, ortaokulda ise futbola yöneldim. O dönem okul bursumu satrançtan kazanıyordum ama spor sevgisi ve tutkusu beni futbola yöneltti. Sonrasında ise hem yurt içinde hem yurt dışında profesyonel olarak futbol oynadım ama aslında bir yandan da oyunculuğa merakım gün geçtikçe artıyordu. Futbolu bırakıp ülkeye döndüğümde ise oyunculuk eğitimlerine başladım, bir yıl kadar eğitim aldıktan sonra ilk dizi projeme başlamış oldum. Oyunculuk üzerine olan serüvenim de bu şekilde başladı.
Etrafınızda ekran önünde olmanız gerektiğini söyleyenler oluyor muydu?
Özellikle spora başlayıp vücudumu şekillendirdikten sonra arkadaşlarım dahil bütün çevrem bu konuda önerilerde bulundu. Ben de enerjimi yansıtabileceğime inandığım için eğitim alıp bu alana yönelmek istedim.
LİSEDE HER ÖĞRETMENIME BESTE YAPARDIM
Dizide müzikle ilgilenen bir karakteri oynuyorsunuz. Peki enstrüman çalıyor musunuz?
Enstrüman olarak bateri çalabiliyorum, bu diziden sonra gitarla biraz haşır neşir olsam da, şu sıralar vaktim yok açıkçası. Ama müzik hayatımın her anında var.
'Doruk', sevdiği kıza şarkı yazıyor. Sizin de var mı böyle yetenekleriniz?
'Doruk', aşkı başka boyutlarda yaşıyor... Şarkı yazma yeteneğim yok ama lisede her öğretmenime beste yapardım. (Gülüyor)
SAKİNLİK VE AZ İNSAN BENİ DAHA MUTLU EDİYOR
Sansasyonlara, polemiklere karışmıyorsunuz... Yaşıtlarınıza göre daha özenli mi yaşıyorsunuz?
Çalışmaktan arta kalan bos vaktimi, evde yalnız kalıp kendime vakit ayırarak geçiriyorum. Eğlenmek istediğimde ise arkadaşlarımla toplanıyoruz... Ama kafelerden, mekanlardan ziyade; balkon, bahçe sevenlerdenim. Sakinlik ve az insan beni daha çok mutlu ediyor.
Hayranlarınızdan aldığınız en ilginç mesaj nedir? Mesela bugüne kadar hiç evlilik teklifi aldınız mı?
"Sen öyle yeşil yeşil baktığın sürece ağaca ihtiyacımız kalmıyor" tarzı cool ve düşündürücü iltifatlar aldım. Ama henüz benimle evlenmek isteyen olmadı ya da denk gelmedik.
ZEKA VE YETENEK YAKIŞIKLILIKTAN ÖNEMLİ
Oyuncu olmasaydınız ünlü bir futbolcu olur muydunuz?
Eğer oyunculuktaki çalışkanlığımı ve azmimi futbola aktarabilecek olsaydım, kesinlikle iyi bir futbolcu olurdum.
Yakışıklı olmasaydınız da bu kadar dikkat çeken bir oyuncu olur muydunuz?
Bana göre zeka ve yetenek, yakışıklılıktan önce geliyor. Görsel bir iş yaptığımız için elbette ki dış görüntü önemli ama görsellik geçici, zeka kalıcı demek isterim.
KOLEKSiYONUMDA HOLLANDA TAKIMLARININ BILE ATKILARI VAR
Atkı koleksiyonunuz varmış. Evinizde kaç tane atkınız var ve bu merakınız nereden geliyor?
Saymadım ama çokça atkım var. Gittiğim ülkelerden farklı takımların atkılarını alırdım. Böylece Hollanda 2. ligini bile kapsayan bir koleksiyonum var. (Gülüyor)
POPÜLARİTENİN BÜYÜSÜNE KAPILMAK HATA OLUR
Şöhret sizin için ne ifade ediyor?
Şöhret, yaptığım işin mecburi getirisi... Tanınmak ve yaptığın işin onaylanıp bilinmesi güzel bir his, özellikle seyirci ile etkileşim ve enerji akışı müthiş bir haz veriyor ama durumu şöhret olarak yorumlayıp büyüsüne kapılmak hata olur. Ben buna geçici popülarite diyorum, kalıcı olursa şöhret olur...
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