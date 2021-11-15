Gelinim Mutfakta Lerzan Mutlu kimdir? 15-19 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir? Kanal D'de gelinlerin ve kaynanaların yarıştığı yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yeni bir sunucu ağırlıyor. Programda bu hafta ünlü sanatçı Lerzan Mutlu ekranlarda olacak. Peki; Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu kimdir?