Gelinim Mutfakta Lerzan Mutlu kimdir? 15-19 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir?
Gelinim Mutfakta Lerzan Mutlu kimdir? 15-19 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın yeni haftasında şarkıcı Lerzan Mutlu sunucu olarak programdaki yerini alacak. Peki, Gelinim Mutfakta Lerzan Mutlu kimdir?
Gelinim Mutfakta Lerzan Mutlu kimdir? 15-19 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kimdir? Kanal D'de gelinlerin ve kaynanaların yarıştığı yemek programı Gelinim Mutfakta, her hafta yeni bir sunucu ağırlıyor. Programda bu hafta ünlü sanatçı Lerzan Mutlu ekranlarda olacak. Peki; Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu kimdir?
YENİ HAFTANIN SUNUCUSU LERZAN MUTLU
Son olarak sunuculuğunu, yaptığı yemek programlarıyla ünlenen Nursel Engin'in üstlendiği programın bu haftaki sunucusu izleyiciler tarafından merak ediliyordu.
Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu ekranların sevilen yüzü Lerzan Mutlu oldu.
Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de.
LERZAN MUTLU KİMDİR?
12 Şubat 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde tamamladı. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda vefat etti.
Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü.
Lerzan Mutlu konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı.
2005 yılında 'Asla Unutma' adlı televizyon dizisinde rol aldı. Beyaz TV'de sunuculuğunu üstlendiği 'Söylemezsem Olmaz' programıyla izleyenleriyle buluştu.
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