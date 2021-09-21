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Kıvanç Tatlıtuğ rekor kırdı! Reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Kıvanç Tatlıtuğ rekor kırdı! Reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ, yeniden Mavi Jeans’in reklam yüzü oldu. İddialara göre, yakışıklı oyuncu reklam karşılığında 1 milyon doları (yaklaşık 9 milyon lira) cebine koydu.

Kıvanç Tatlıtuğ, reklam dünyasında fırtına gibi esti. Mavi Jeans'in 11'inci kez reklam yüzü seçildi. Tatlıtuğ yeni reklamında sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekti. Doğayla iç içe bir hayat yaşadığını söyleyen Tatlıtuğ, "Çocukluğum doğada geçti benim. Eşimle oturmuş olduğum ev de doğanın içinde. Benim için hayat, yeşil ve mavi" diye konuştu.

Yakışıklı oyuncu, doğaya dair anılarını da anlattı. "Doğum günümdü. Sabah denize gittim bacağıma bir ahtapot dolandı. Çıkardım bacağımdan. Biraz ileri gittim bir tane daha vardı. Onlarla beraber yüzdük. Unutamadığım bir andı birlikte takıldık ve sohbet ettik" dedi.

9 MİLYON TL KAZANDI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam karşılığında aldığı para da dudak uçuklattı. İddiaya göre yakışıklı oyuncu Mavi Jean reklamlarından 1 milyon dolar yaklaşık 9 milyon TL kazandı. Tatlıtuğ'un bir önceki reklamdan da 8 milyon TL aldığı belirtilmişti.

"EVDE KUZU BESLEDİM"

Çocukluğunda evde kuzu beslediğini söyleyen Tatlıtuğ, "Babam eve bir gün yavru kuzu getirdi. Evimiz dördüncü kattaydı. Onu çok seviyordum, bir süre baktık" dedi.

"YARIN YOLCULUK VAR"

Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen'le birlikte rol alacakları 'Aşıklar Bayramı' filmi için Kars'a gideceğini söyledi. "Son hazırlıkları güncelledik, yarın yolculuk var. Dokunaklı bir babaoğul hikayesiyle ağlatacağız" dedi.

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