05 Ekim 2021, Salı
Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı! ‘Günaydın’ pozuna yorum yağdı! "Instagram'ı dirilten post"
Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Dizi çekimlerinin ardından tarzını yenileyen yakışıklı oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti. Son olarak yaptığı 'günaydın' paylaşımına beğeni yağan Tatlıtuğ'a "Instagram'ı dirilten post" yorumları geldi.
Giriş Tarihi: 05.10.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 16:36
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7