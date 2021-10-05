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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı! ‘Günaydın’ pozuna yorum yağdı! "Instagram'ı dirilten post"

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı! ‘Günaydın’ pozuna yorum yağdı! "Instagram'ı dirilten post"

Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ, pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Dizi çekimlerinin ardından tarzını yenileyen yakışıklı oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti. Son olarak yaptığı 'günaydın' paylaşımına beğeni yağan Tatlıtuğ'a "Instagram'ı dirilten post" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 16:36
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Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı! ‘Günaydın’ pozuna yorum yağdı! Instagram’ı dirilten post

Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı dizinin çekimlerini ardından tarzını tamamen değiştiren Kıvanç Tatlıtuğ, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı! ‘Günaydın’ pozuna yorum yağdı! Instagram’ı dirilten post

Bir süredir yeni imajı ile magazin gündeminde olan Tatlıtuğ, son pozu ile yine büyük yankı uyandırdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı! ‘Günaydın’ pozuna yorum yağdı! Instagram’ı dirilten post

ÖVGÜ VE YORUM YAĞDI

Takipçileri, 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un gönderisine kayıtsız kalmadı. "Günaydın" notunu taşıyan paylaşıma yaklaşık 400 bin beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı! ‘Günaydın’ pozuna yorum yağdı! Instagram’ı dirilten post

Kıvanç'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"İşte şimdi günüm aydı"
"Yapma yine çökecek Instagram"
"Bize neden böyle şeyler yapıyorsun?"

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Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı! ‘Günaydın’ pozuna yorum yağdı! Instagram’ı dirilten post

"Instagram'ı dirilten post"
"Sen böyle mi uyanıyorsun, hiç bize benzemiyorsun"
"Kıvanç Bey ne yapıyorsunuz?"
"Fotoğraf paylaşma, Instagram çöküyor senin yüzünden"