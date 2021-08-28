Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e kabusu yaşattı: Taciz ve tehdit! Sinan Altıntaş’ın 4 yıl hapsi isteniyor

Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti.