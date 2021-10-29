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Demet Akalın gözünü kırpmadan 1 takıma 17 bin TL verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Demet Akalın gözünü kırpmadan 1 takıma 17 bin TL verdi

Pop şarkılarıyla tanınan Demet Akalın’ın ünlü bir markadan aldığı takıma verdiği para dudak uçuklattı. Popçu yıldız Akalın , çok konuşulan kombini ile Jennifer Lopez'e benzetildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, şarkılarıyla olduğu kadar adından da sık sık söz ettiriyor.

Yurt dışı tatilinden gelen popçu Demet Akalın, yeni aldığı giysileri tek tek giyerek takipçileriyle paylaşmaya başladı.

MARKALAR VAZGEÇİLMEZİ

Instagram hesabını aktif kullanan Demet Akalın'ın, paylaştığı son fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu. Sürekli ilginç giyim tarzı ile adından söz ettiren Demet Akalın'ın bu son kombini de oldukça dikkat çekti.

Akalın, bu kombin için 17 bin TL verdi.

"AYNI JENNİFER LOPEZ"

Dünyaca ünlü markalardan giyinmeyi seven ünlü şarkıcıyı bazı takipçileri Kim Kardashian'a benzetirken bazıları da "Aynı Jennifer Lopez" dedi.

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