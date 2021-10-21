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İbrahim Tatlıses aşka geldi! Gülçin Karakaya ilk kez el ele

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine oturmuştu. Sanatçı, sevgilisiyle evlendiği söylemiş, daha sonra konunun yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım atmıştı. Aşkları doludizgin devam eden ikili, ilk kez el ele görüldü. 69 yaşındaki türkücü, sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:39
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İbrahim Tatlıses aşka geldi! Gülçin Karakaya ilk kez el ele

İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya arasındaki aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sanatçı, sevgilisiyle evlendiği söylemiş, daha sonra konunun yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım atmıştı.

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İbrahim Tatlıses aşka geldi! Gülçin Karakaya ilk kez el ele

'İbo Show'da açıklamalarda bulunan Tatlıses, Gülçin Karakaya'nın kendisine çok iyi baktığını söylemişti. Sevgilisi ile aralarında çok güçlü bir bağ olduğunu vurgulamıştı.

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İbrahim Tatlıses aşka geldi! Gülçin Karakaya ilk kez el ele

12 yıl aradan sonra ilk kez Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle buluşan arabesk müziğin efsanesi, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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İbrahim Tatlıses aşka geldi! Gülçin Karakaya ilk kez el ele

Sevgilisi Gülçin Karakaya ile el ele pozunu yayınlayan Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazdı.

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İbrahim Tatlıses aşka geldi! Gülçin Karakaya ilk kez el ele

Tatlıses, bir süre hasret kaldığı sevgilisine geçtiğimiz temmuz ayında yeniden kavuşmuştu. Sevgilisi, bu anları, "Geldi gönlümün efendisi" notuyla kalp emojisi koyarak paylaşmıştı.