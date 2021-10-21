21 Ekim 2021, Perşembe
İbrahim Tatlıses aşka geldi! Gülçin Karakaya ilk kez el ele
İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine oturmuştu. Sanatçı, sevgilisiyle evlendiği söylemiş, daha sonra konunun yanlış anlaşıldığını söyleyerek geri adım atmıştı. Aşkları doludizgin devam eden ikili, ilk kez el ele görüldü. 69 yaşındaki türkücü, sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:39
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11