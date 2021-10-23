Son dakika: Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı
Son dakika haberine göre Usta oyuncu Kemal Kuruçay, sette geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Kuruçay'ın Seksenler dizisi setindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Set ekibindeki arkadaşlarıyla eğlendiği görüntüleri, izleyenlerin yüreklerini burktu.
EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI
Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerinde 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi.
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Kemal Kuruçay'ın cenazesinin teslim alınmasının ardından Ankara'da defnedileceği belirtilirken, son görüntüleri de ortaya çıktı.
SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI
Sette ekip arkadaşlarıyla şakalaşan Kumal Kuruçay'ın çekilen son görüntüleri, görenleri hüzünlendirdi.
KEMAL KURUÇAY KİMDİR?
Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı 'İstanbul Bura mı?' isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.
1996'da yayınlanan 'Gurbetçiler' isimli dizide oynadığı 'Fırıldak Cemil' karakteriyle tanındı. 'İnce İnce Yasemince' ve 'Reyting Hamdi' isimli komedi dizilerinde oynadı.
Kemal Kuruçay, 2002'de 'Zor Baba' isimli dizide 'Özkan Amca' karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi 'Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.
Kemal Kuruçay Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularındandı.
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