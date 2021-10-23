23 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Son dakika: Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı

Son dakika: Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Usta oyuncu Kemal Kuruçay’ın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Ezberini okurken yere yığıldı

Son dakika haberine göre Usta oyuncu Kemal Kuruçay, sette geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan Kuruçay'ın Seksenler dizisi setindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Set ekibindeki arkadaşlarıyla eğlendiği görüntüleri, izleyenlerin yüreklerini burktu.

Usta oyuncu Kemal Kuruçay, Darıca'daki Seksenler dizi setindeyken fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Kemal Kuruçay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EZBERİNİ OKURKEN YERE YIĞILDI
Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerinde 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Kemal Kuruçay'ın cenazesinin teslim alınmasının ardından Ankara'da defnedileceği belirtilirken, son görüntüleri de ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI
Sette ekip arkadaşlarıyla şakalaşan Kumal Kuruçay'ın çekilen son görüntüleri, görenleri hüzünlendirdi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?
Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı 'İstanbul Bura mı?' isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da yayınlanan 'Gurbetçiler' isimli dizide oynadığı 'Fırıldak Cemil' karakteriyle tanındı. 'İnce İnce Yasemince' ve 'Reyting Hamdi' isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de 'Zor Baba' isimli dizide 'Özkan Amca' karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi 'Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

Kemal Kuruçay Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularındandı.

Kemal Kuruçay kimdir? KEMAL KURUÇAY KİMDİR?
Senaryosu elinde vefat etti "SENARYOSU ELİNDE VEFAT ETTİ"
Seksenlerin efsanesi hayatını kaybetti SEKSENLERİN EFSANESİ HAYATINI KAYBETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA