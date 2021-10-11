11 Ekim 2021, Pazartesi
İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk! 'Rabbim dur demedikçe…'
Uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun yıllar tedavi gören İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından sahnelere geri döndü. Kuruçeşme'nin ardında yurt dışında sevenlerinin karşısına çıkan usta sanatçı, ilk konserini Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde gerçekleştirdi. Şehirde çıktığı gezintide göl kenarında mangal yapmayı ihmal etmeyen şarkıcı, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim dur demedikçe söylerim" dedi.
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:04
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