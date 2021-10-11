İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk! ’Rabbim dur demedikçe…’

"RABBİM DUR DEMEDİKÇE…"

İbrahim Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşandı.

