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İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk! 'Rabbim dur demedikçe…'

Uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun yıllar tedavi gören İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından sahnelere geri döndü. Kuruçeşme'nin ardında yurt dışında sevenlerinin karşısına çıkan usta sanatçı, ilk konserini Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde gerçekleştirdi. Şehirde çıktığı gezintide göl kenarında mangal yapmayı ihmal etmeyen şarkıcı, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim dur demedikçe söylerim" dedi.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:04
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İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk! ’Rabbim dur demedikçe…’

İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi.

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İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk! ’Rabbim dur demedikçe…’

BELARUS'TA MANGAL KEYFİ

Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan 69 yaşındaki Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

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İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk! ’Rabbim dur demedikçe…’

"RABBİM DUR DEMEDİKÇE…"

İbrahim Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşandı.

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İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk! ’Rabbim dur demedikçe…’

'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi şarkılarını seslendiren Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi.

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İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl sonra bir ilk! ’Rabbim dur demedikçe…’

ELEKTRİK KESİNTİSİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti.