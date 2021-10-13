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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin evi hayran bıraktı! İşte aşk yuvaları…

Pandemi nedeniyle iki kez düğünlerini ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de 550 kişinin katıldığı törenle evlendi. Çift, balayına çıkmak yerine evlerini yerleştirmeyi tercih ederken Şefkatli dekorasyonla bizzat ilgilendi. Çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in evleri...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 13:23
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin evi hayran bıraktı! İşte aşk yuvaları…

3 yıldır aşk yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin evi hayran bıraktı! İşte aşk yuvaları…

Çift düğünün ardından balayına gitmek yerine ev yerleştirmeyi tercih etti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin evi hayran bıraktı! İşte aşk yuvaları…

Lüks evinin dekorasyonuyla bizzat ilgilenen Yasemin Şefkatli, salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine de başladı.
Şefkatli, salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine de başladı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin evi hayran bıraktı! İşte aşk yuvaları…

Evin holüne büyük bir tablo asan Şefkatli, son halini de Instagram sayfasında yayınladı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin evi hayran bıraktı! İşte aşk yuvaları…

Kısa bir mola verip yorgunluk atan Şefkatli, bahçeden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.