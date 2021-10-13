İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin evi hayran bıraktı! İşte aşk yuvaları…

Pandemi nedeniyle iki kez düğünlerini ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de 550 kişinin katıldığı törenle evlendi. Çift, balayına çıkmak yerine evlerini yerleştirmeyi tercih ederken Şefkatli dekorasyonla bizzat ilgilendi. Çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. İşte Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in evleri...