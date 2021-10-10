Şeyma Subaşı’dan başörtülü paylaşım: Yallah Şeyma
Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Dubai'de tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram'da başörtülü paylaşım yaptı. Şeyma'nın paylaşımını görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Şeyma Subaşı'nın tatil mevsimi bitmek bilmiyor.
Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile İstanbul'da zaman geçiren Subaşı, ardından soluğu Dubai'de aldı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Subaşı, hayatından kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.
"YALLAH ŞEYMA"
Dubai gezisinden sık sık paylaşım yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
Kıyafet seçimleri nedeniyle takipçilerinden sıklıkla eleştiri alan Subaşı'yı görenler şaşırdı.
Subaşı fotoğrafının altına "Yallah Şeyma" notunu düştü.
Acun Ilıcalı'yla yollarını ayırdıktan sonra ünlü İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 1 senelik birlikteliğin ardından Gudio Senia ile ayrıldı. Ayrılıktan bir süre sonra Meedo diye seslendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı.
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