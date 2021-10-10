Şeyma Subaşı’dan başörtülü paylaşım: Yallah Şeyma

Acun Ilıcalı'yla yollarını ayırdıktan sonra ünlü İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 1 senelik birlikteliğin ardından Gudio Senia ile ayrıldı. Ayrılıktan bir süre sonra Meedo diye seslendiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı.

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